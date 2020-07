"Via l'Imu sulle seconde case e sconti per le partite Iva": si apre il dibattito

La Lega "ha due richieste di pace fiscale fino a fine anno da proporre al governo". Proposte che il governo è chiamato ad accettare se vuole contare sull'appoggio della Lega allo scostamento di bilancio. Secondo l'AdnKronos, che cita fonti del partito di Matteo Salvini, la prima proposta prevede l'esenzione dei soggetti Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) dal secondo acconto 2020. "Si tratta di un taglio da 8 miliardi per ridare fiato a 4 milioni e mezzo di partite Iva e ai loro dipendenti", rendono noto da via Bellerio. Ecco la "seconda proposta: 8 miliardi di sforbiciata dell'Imu sulle seconde case, per sostenere le località turistiche e tutelare il valore del patrimonio immobiliare italiano. Il provvedimento potrebbe riguardare 5,5 milioni di proprietari di seconde case. La riduzione dell'Imu va compensata da trasferimenti ai Comuni: non i 3 miliardi ipotizzati, ma almeno 11".

Ieri Matteo Salvini aveva annunciato che avrebbe votato con la maggioranza solo se il governo avesse detto sì all'esenzione fiscale totale fino al 31 dicembre e alla stabilizzazione di 50mila insegnanti di sostegno. Oggi però dal Carroccio arrivano due nuove richieste che potrebbero sommarsi alle precedenti.

La proposta di tagliare l'Imu è stata accolta con favore dal presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. "Confidiamo - scrive su Twitter - che si possa, almeno, aprire un dibattito. E a chi ritenesse elevata questa riduzione segnaliamo che, dopo di essa, il gettito della patrimoniale sugli immobili resterebbe di ben 5 miliardi superiore a quello dell'Ici''.