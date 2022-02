L'industria cinese delle attrezzature per gli sport invernali va a gonfie vele con l'avvicinarsi delle Olimpiadi

Vestito con un'elegante tuta da neve e occhiali da sci, il 32enne Li Yang ha girovagato tranquillamente e ha provato un piacere esaltante dopo essere sfrecciato giù da una pista in una stazione sciistica della città di Huai'an nella Cina Orientale.

"È semplicemente trendy e cool provare la gioia degli sport invernali prima di Pechino 2022", ha affermato Li, un ingegnere informatico che ha guidato tre ore da Nanchino per prendere parte a un festival locale del ghiaccio e della neve, sperando di staccare un po' dalla routine quotidiana. "È la seconda volta che vengo qui. La differenza è che questa volta ho comprato la mia attrezzatura invece di noleggiarla. Molti dei miei amici ora hanno la propria attrezzatura", ha detto Li. "Il mio intero set è realizzato da marchi cinesi, non costano più di 5.000 yuan (785 dollari USA), ed è di grande qualità", ha aggiunto.

Le Olimpiadi Invernali di Pechino inizieranno dal 4 Febbraio ma le aziende cinesi hanno intravisto già molto tempo fa opportunità d'oro, visto che i Giochi hanno acceso un entusiasmo senza precedenti per gli sport invernali e il Paese ha implementato molteplici politiche per migliorare le infrastrutture e incoraggiare l'innovazione.

I bambini praticano lo sci nella stazione sciistica di Baiyun a Urumqi, Regione autonoma dello Xinjiang Uygur, Cina nord-occidentale, 21 gennaio 2021. (Xinhua/Wang Fei)

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Cinese, oltre 346 milioni di cinesi hanno partecipato ad attività di sport invernali a partire dall’assegnazione dei Giochi a Pechino nel 2015, superando così l'obiettivo del Paese di coinvolgere almeno 300 milioni di persone negli sport invernali.

La Cina ha anche vissuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni, nonostante sia arrivata in ritardo agli sport invernali. La Cina ha oggi 654 piste di pattinaggio standard, un aumento del 317% rispetto al 2015, e il numero di stazioni sciistiche ha raggiunto quota 803, dalle 568 del 2015.

Tutto ciò ha alimentato l'attività dei produttori di attrezzature sportive e fa ben sperare per il mercato a lungo termine. Secondo il piano di sviluppo cinese, la scala totale dell'industria degli sport invernali del Paese raggiungerà 1 trilione di yuan (157,2 miliardi di dollari USA) entro il 2025.

"Oro Bianco"

Nelle grandi città cinesi spuntano come funghi un numero sempre crescente di negozi che vendono attrezzatura per sport invernali, tra cui tute, caschi, guanti e tavole da snowboard, anche se a volte i prezzi dei prodotti legati allo sci sono considerati un po' alti.

"Per gli sciatori medi, un intero set potrebbe variare da 2.000 a 10.000 yuan (da 310 a 1.570 dollari USA), ma penso che la maggior parte degli acquirenti siano impiegati, con guadagni superiori a 10.000 al mese", ha affermato Wang Juan, responsabile vendite di una catena di negozi nel centro di Nanchino. I dati del marketplace online JD.com hanno mostrato che durante il festival dello shopping "Double 11" dell'anno scorso, gli ordini di attrezzature per lo sci sulla piattaforma erano 23 volte superiori rispetto all'anno precedente, mentre il volume delle transazioni per le attrezzature per gli sport sul ghiaccio è aumentato di 15 volte da un anno all’altro.

"Le Olimpiadi invernali sono ovviamente un catalizzatore per il business delle attrezzature e quindi un trampolino di lancio per i produttori", ha affermato Wang. Li Longtai, vicepresidente esecutivo della stazione sciistica di Chongli Thaiwoo, ha affermato che più della metà dei visitatori ora porta la propria attrezzatura. "I giovani sono diventati i principali consumatori, il che indica che il mercato è stato diversificato e la capacità di consumo della nuova generazione è aumentata".

La foto mostra il nuovo camion per sciolina nella contea di Wenquan, nella regione autonoma di Xinjiang Uygur, Cina nord-occidentale, 17 novembre 2021. Il primo camion per sciolina prodotto in Cina è stato impiegato durante la sessione di formazione della squadra nazionale cinese di sci di fondo per i Giochi Olimpici Invernali del 2022. (Xinhua/Hu Huhu)

I brand cinesi stanno cercando di conquistare posizioni nella miniera d'oro. Il gigante dell'abbigliamento sportivo Anta Sports, sponsor dei Giochi di Pechino, ha sfruttato le sue ingenti disponibilità economiche per avviare collaborazioni con i marchi europei di attrezzature invernali. Il brand nazionale Bosideng ha anche collaborato con il tedesco Bogner per creare una joint venture, pianificando l’apertura di circa 80 negozi in tutta la Cina.

Un certo numero di marchi di abbigliamento come Toread e 361 Degrees ha realizzato le proprie tute da sci e altri, tra cui Running River e Vector, stanno producendo diverse attrezzature da sci. I dati forniti da Tianyancha, database online di informazioni sulle aziende cinesi, mostrano che la Cina ha registrato un aumento di oltre 1.000 imprese legate agli sport sulla neve e sul ghiaccio nel 2021. E secondo un piano di sviluppo nazionale per l'industria delle attrezzature per il ghiaccio e la neve, si prevede che le vendite annuali supereranno 20 miliardi di yuan (3,14 miliardi di dollari USA) entro il 2022.

"Dato che sempre più clienti si stanno trasformando da principianti in cerca di emozioni in veri appassionati, lo sviluppo futuro dell'industria cinese degli sport invernali ha prospettive davvero rosee", ha affermato Wang.

Sulla pista veloce

Il primo bob auto-prodotto in Cina ha debuttato l'anno scorso, realizzato in materiale composito in fibra di carbonio, vanta una resistenza al vento inferiore dell'8%, migliorando notevolmente le prestazioni degli atleti.

Il Winter Sports Management Center dell'amministrazione generale dello sport cinese ha affermato che è stato istituito un consorzio di ricerca e innovazione di 12 unità industriali per realizzare il bob fatto in casa da zero, ed è stato previsto l'impiego di tecnologie spaziali.

Il Carving Ski Group con sede a Pechino, uno dei principali fornitori di attrezzature per ghiaccio e neve e sistemi di illuminazione, ha affermato che le tecnologie di produzione cinesi necessitano di ulteriori miglioramenti ma si stanno sviluppando rapidamente.

Lo ha indicato un incontro tenuto lo scorso novembre dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT) cinese, che aveva l'obiettivo di promuovere gli standard di produzione per attrezzature come veicoli da neve, innevatori e macchine per la preparazione della neve.

Mentre gli impianti per Pechino 2022, potenziati dalle innovazioni sci-tech, sono stati costruiti uno dopo l'altro, gli innevatori, i simulatori di sci intelligenti e gli impianti di risalita di fabbricazione cinese sono stati ampiamente utilizzati nelle stazioni sciistiche di tutto il Paese.

SG400, il primo battipista costruito in Cina, che rappresenta il primo lotto di battipista domestici di fascia alta e alta potenza, è stato impiegato presso la stazione sciistica di Wanlong nel distretto di Chongli, città di Zhangjiakou.

Una macchina per l'innevamento artificiale lavora in una pista da sci nel distretto di Chongli, nella città di Zhangjiakou, nella provincia di Hebei, Cina settentrionale, il 19 ottobre 2021. (Xinhua/Wu Diansen)

In una località per lo sci di fondo, nella contea di Wenquan, nella regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nordoccidentale, un veicolo per la sciolinatura delle tavole da snowboard, che integra la linea 5G, il primo veicolo di questo genere fatto in Cina, è stato utilizzato per l'allenamento della squadra nazionale cinese di sci di fondo.

Gli addetti ai lavori hanno affermato che le attrezzature per il ghiaccio e la neve, come i battipista da neve e i veicoli per la sciolinatura delle tavole sviluppati a livello nazionale, hanno segnato i progressi tecnologici del Paese e rispecchiano gli sforzi della sua industria per rompere la dipendenza dalle importazioni.

Incoraggiati da pacchetti di politiche governative, negli ultimi anni i produttori cinesi di attrezzature per sport invernali hanno intensificato gli sforzi per promuovere la ricerca e lo sviluppo. Secondo un libro bianco sull'industria sciistica cinese, nel 2019, il numero di macchine per l'innevamento fatte in Cina e di nuova adozione nelle località sciistiche cinesi è salito a 467, rispetto ai soli 50 del 2015.

Zhangjiakou, ad esempio, ha costruito due distretti di ricerca e sviluppo e produzione su larga scala di attrezzature per gli sport sulla neve e sul ghiaccio, cercando di costruire una base nazionale di produzione di attrezzature per gli sport invernali e formare una base industriale che integri ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e test.

Sebbene l'industria cinese delle attrezzature per gli sport invernali sia ancora indietro rispetto a quella di molti Paesi, è tuttavia uno dei mercati più promettenti per gli sport invernali, sia in Asia ma anche nel mondo in assoluto, secondo un funzionario del MIIT che ritiene che i produttori cinesi dovrebbero differenziare la produzione concentrandosi su prodotti in grado di soddisfare al meglio le richieste del mercato cinese.