Inflazione: il 2022 si chiude con una stangata

L'inflazione rallenta a dicembre, ma il 2022 si chiude comunque con un aumento del +8,1%, il più ampio dal 1985 (quando fu +9,2%), principalmente a causa dall'andamento dei prezzi dei beni energetici (+50,9% in media d’anno nel 2022, a fronte del +14,1% del 2021). È quanto certifica l'Istat che rileva come al netto degli energetici e degli alimentari freschi, i prezzi al consumo aumentano del 3,8% (+0,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021).

Una cavalcata dei prezzi che pesa soprattutto per le famiglie meno abbienti, per le quali l’incremento dell’inflazione nell’anno trascorso è stimabile al +16%. E come sottolinea Confesercenti, il quadro per il 2023 resta comunque incerto, con una variazione dell'indice dei prezzi che si manterrà comunque sopra il tetto del +5%. Le prospettive per l’anno in corso, dunque, restano difficili: l’Italia, fa notare l'associazione dei consumatori, ha il 41% dei propri consumi energetici concentrati sul gas, ed è stato il Paese più colpito dalla crisi energetica in Europa. Nonostante le ipotesi ottimistiche di rientro della situazione, i prezzi dell’energia saranno in media, nei prossimi anni, superiori di oltre il 150% rispetto sia al periodo che va dal 2009 ad oggi sia a quello antecedente la crisi finanziaria.

Secondo Assoutenti "la lieve discesa dell'inflazione registrata nell’ultimo mese non appare sufficiente, perché i prezzi al dettaglio rimangono ancora a livelli altissimi, e sono destinati a crescere ulteriormente nelle prossime settimane per effetto dello stop al taglio delle accise sui carburanti" spiega il presidente Furio Truzzi. "Particolarmente allarmanti i numeri dell’Istat relativi ai prodotti alimentari, che a dicembre segnano un +13,1%, portando la media annua del comparto a quota +9,1%: tradotto in cifre, significa che solo per il cibo una famiglia nel 2022 ha speso 513 euro in più rispetto all'anno precedente, spesa che sale a +700 euro annui se si considera un nucleo con due figli".

Rincari: le città in cui il costo della vita è aumentato di più

L'Unione nazionale consumatori ha elaborato i dati diffusi dall'Istat sull'inflazione, stilando la lista dei rincari delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti. In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care, Bolzano dove l'inflazione pari a +12,5% (da dicembre 2021 a dicembre 2022), pur essendo "solo" la sesta più alta d'Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente, in media, a 3322 euro su base annua.

Al secondo posto Milano, dove il rialzo dei prezzi del 12%, l'undicesima inflazione più elevata, determina un incremento di spesa annuo pari a 3.258 euro per una famiglia media. La città più virtuosa è Potenza, con un'inflazione del 9,2% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 1817 euro.

Tornando alle città dove gli effetti dell'inflazione si sono fatti sentire di più, sul gradino più basso del podio Trento che con +12,3% ha una spesa supplementare pari a 3.219 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Ravenna (+12,8%, +3093 euro), poi Bologna (+12%, 2.993 euro), Modena (+12,3%, 2.972 euro), e Genova (+13,5%, +2.943 euro). In ottava posizione Catania, la città con inflazione più alta d'Italia (+14,7%, +2.918 euro), poi Palermo, seconda in Italia per inflazione, +14,6%, pari a 2.899 euro. Chiude la top ten Brescia (+10,9%, +2.874 euro).

Tra città in cui l'inflazione ha pesato di meno sulle tasche degli italiani, dopo Potenza c'è Catanzaro (+10,2%, +1.905 euro). Medaglia di bronzo per Reggio Calabria (+10,5%, +1.961 euro). La città con inflazione più bassa d'Italia è Aosta, con +8,5% (2.104 euro).