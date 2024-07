Le dieci città italiane in cui il costo della vita è aumentato di più

Tornano a correre i prezzi in molte città italiane. E se il tasso di inflazione su base annua viene fissato dalle ultime rilevazioni Istat al +0,8%, in alcune città italiane le cose vanno decisamente peggio. Lo studio è realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori che ha stabilito la top ten delle città in cui il costo della vita, nel corso del 2024, è aumentato di più.

Siena e Biella i due opposti italiani

È una città d'arte toscana, Siena, con l'inflazione più alta pari al +2,6%, a far registrare la maggior spesa aggiuntiva su base annua. Non parliamo di poco, ma di ben 663 euro per cittadino. Al secondo posto un'altra città toscana, ovvero Pisa, dove il quarto più alto rialzo dei prezzi, +1,6%, determina un incremento di spesa annuo pari a 408 euro a famiglia. Medaglia di bronzo, invece, per Benevento che con la seconda maggiore inflazione del Paese, +1,9%, ha una spesa supplementare pari a 406 euro annui per una famiglia media.

Appena fuori dal podio, si fa per dire, Venezia (+1,5%, pari a 395 euro), poi Trieste (+1,6%, +391 euro), Lucca (+1,5%, +383 euro), al settimo posto Parma (+1,4%, +380 euro), poi Bolzano (+1,3%, +376 euro) e Treviso (+1,4%, +360 euro). Chiudono la top ten Ferrara e Rimini (+1,3%, +353 euro per entrambe).

Ma ci sono anche tre città in Italia che, rispetto allo scorso anno, sono in deflazione. Al primo posto troviamo Biella, dove la deflazione pari a -0,4% si traduce nel maggiore risparmio, pari per una famiglia media a 93 euro su base annua. Medaglia d'argento per Campobasso (-0,4%, -83 euro), seguita da Caserta (-0,2%, -43 euro).

In testa alla classifica delle regioni più "costose" invece, con un'inflazione annua a +1,3%, il Veneto che registra a famiglia un aggravio medio pari a 324 euro su base annua. Segue la Toscana, dove la crescita dei prezzi dell'1,2% implica un'impennata del costo della vita pari a 297 euro, terzo il Friuli Venezia Giulia (+1,2% e +284 euro). Le regioni migliori, addirittura in deflazione, sono invece il Molise (-0,3%, pari a un risparmio di 62 euro) e la Valle d'Aosta (-0,1%, -26 euro). In terza posizione l'Abruzzo, +0,3%, +65 euro