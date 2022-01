Inflazione record, ai massimi dal 2008: stangata da oltre mille euro

Continua la corsa dei prezzi: secondo le stime preliminari a dicembre 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile, portando il tasso di inflazione al +3,9% (dal +3,7% del mese precedente). Lo rende noto l'Istat diffondendo le stime provvisorie. Il tasso del +3,9% è il dato più alto da agosto 2008, quando l'inflazione era al +4,1%.

La ripresa dell'inflazione nel 2021 è essenzialmente trainata dall'andamento dei prezzi dei Beni energetici (+14,1%), diminuiti invece dell'8,4% nel 2020. Nel 2021 i prezzi al consumo hanno registrano una crescita pari a +1,9% dopo la flessione del 2020 (-0,2%). Si tratta dell'aumento più ampio dal 2012 (+3%). Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat in base alle quali l'inflazione acquisita o trascinamento per il 2022, cioè la crescita media che si avrebbe nell'anno se i prezzi rimanessero stabili fino a dicembre, è pari a +1,8%, diversamente da quanto accaduto per il 2021, quando fu pari a -0,1%.

Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (inflazione di fondo), i prezzi al consumo, nel 2021, crescono dello 0,8% (+0,5% nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (come nel 2020). Al netto di questi beni, nel 2021, la crescita dei prezzi al consumo è la stessa registrata nell'anno precedente (+0,7%). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona raddoppiano la loro crescita da +1,2% di novembre a +2,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d`acquisto accelerano da +3,7% a +4%. Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,5% su base mensile e del 4,2% su base annua (da +3,9% di novembre). La variazione media annua del 2021 è pari a +1,9% (-0,1% nel 2020).

"L'inflazione al 3,9% determina una stangata media da +1.198 euro annui a famiglia" afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. "Complessivamente nel 2021 la famiglia "tipo" italiana, a causa del tasso di inflazione medio all'1,9% registrato lo scorso anno, ha dovuto sborsare 584 euro in più per l'aumento dei prezzi al dettaglio, con punte di +758 euro annui per un nucleo con due figli - prosegue Rienzi - Numeri destinati ad aggravarsi in considerazione dei rialzi delle bollette di luce e gas scattati l'1 gennaio, e che determineranno una ondata di rincari in tutti i settori. Una situazione che mette a serio rischio i consumi delle famiglie, che potrebbero crollare nel 2022 come conseguenza del caro-vita".