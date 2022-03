Carissima spesa: a febbraio inflazione +5,7%, mai così male dal 1995

A febbraio, per l'ottavo mese consecutivo, l'inflazione accelera. E' stato raggiunto un poco confortante +5,7%, che non si registrava da novembre 1995. Lo rileva l'Istat. Sono i prezzi dei beni energetici non regolamentati a favorire la crescita, seguendo la "fiammata" di gennaio degli energetici regolamentati (le tariffe per l'energia elettrica, il gas per usi domestici, il gas da riscaldamento),. E come un effetto domino salgono anche i prezzi dei beni alimentari, di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche la crescita dei prezzi del cosiddetto ''carrello della spesa''. Salgono anche i prezzi per la cura della casa e della persona (da +3,2% di gennaio a +4,2%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +4,3% a +5,4%).

Perché aumentano i prezzi

L'Istat spiega che l'accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%), in particolare a quelli della componente non regolamentata (da +22,9% a +31,3%), e in misura minore ai prezzi dei beni alimentari, sia lavorati (da +2,2% a +3,2%) sia non lavorati (da +5,3% a +6,9%); i prezzi dei beni energetici regolamentati, anche nel mese di febbraio, risultano quasi raddoppiati rispetto allo stesso mese del 2021 (+94,4%; era +94,6% a gennaio). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +1,5% a +1,7% e quella al netto dei soli beni energetici da +1,8% a +2,1%.

Su base annua accelerano in misura ampia i prezzi dei beni (da +7,0% a +8,6%) e di un solo decimo di punto quelli dei servizi (da +1,8% a +1,9%); si allarga quindi il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -5,2 punti percentuali di gennaio a -6,7). Accelerano sia i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +3,2% di gennaio a +4,2%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +4,3% a +5,4%).

L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto, per lo più, ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (+8,3%) e in misura minore dei beni alimentari non lavorati (+1,7%), degli Alimentari lavorati e dei beni durevoli (entrambi +0,5%). L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +4,3% per l’indice generale e a +1,3% per la componente di fondo.

La stangata per le famiglie

"Una vera e propria stangata per i consumatori, che rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime settimane a causa delle ripercussioni della guerra tra Russia e Ucraina", commentano da Assoutenti. "I prezzi crescono a febbraio del 5,7% - spiega il presidente Furio Truzzi - determinando una stangata da 1.751 euro annui per la famiglia 'tipo'. Numeri destinati tuttavia a peggiorare a causa del conflitto scoppiato in Ucraina, e che ha portato ad una impennata delle quotazioni delle materie prime, dal grano al petrolio, passando per gas e oro".