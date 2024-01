"L'inflazione è in calo": ma la Bce non taglia i tassi

I segnali non sono negativi, ma la Bce continua a tenere il freno a mano sul costo del denaro. La Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi al 4,50%.

E sono le stesse autorità economiche europee a rivendicare la bontà delle scelte fatte finora: "A parte un effetto base al rialzo sull'inflazione complessiva legato all'energia, la tendenza al ribasso dell'inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento. Le condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda, contribuendo al calo dell'inflazione" osserva in una nota la Banca Centrale Europea.

Francoforte frena anche i tassi sui depositi delle banche presso la Bce (4%) e i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale (4,75%). Per l'auspicato taglio sui tassi, da cui dipende anche il costo dei nostri mutui o dei finanziamenti di imprese e famiglie, bisognerà quindi aspettare i prossimi mesi. A patto che i nuovi venti di crisi, quelli in Mar Rosso su tutti, non arrivino a scompaginare di nuovo un quadro che rimane ancora molto critico.