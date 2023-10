Innovazione, imprese e territorio: convegno ANGI a Villa Doria d’Angri il 24 ottobre a Napoli

In un’economia orientate sempre più al digitale, lo sviluppo e la valorizzazione dei talenti, guardando al futuro delle giovani generazioni, rappresenta un obiettivo fondamentale per il Paese. In particolare, il Mezzogiorno ha dimostrato di avere importanti potenzialità che, dialogando con il territorio e i rispettivi stakeholder del mondo delle imprese e delle università, può dare nuovo impulso di crescita e sviluppo per tutto l’ecosistema. In questa importante conferenza, mettendo a fattor comune numerosi attori delle istituzioni (sia nazionali che locali), delle aziende e degli aggregatori dell’ecosistema innovazione del sud Italia, l’ANGI punta a mettere in moto un meccanismo di confronto e dialogo a sostegno dei giovani innovatori e dei talenti del Mezzogiorno all’insegna della sostenibilità e del sociale.

Promotori dell’iniziativa Gabriele Ferrieri presidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Francesco Zaccariello, nuovo Delegato ANGI per il Mezzogiorno che ha così commentato: “Il mio impegno per l’innovazione e il sociale è parte fondamentale del mio essere imprenditore e giovane innovatore. Voglio che questa mia avventura con ANGI possa portare un valore aggiunto a a tutto il mezzogiorno, per valorizzare le eccellenze e i talenti che sono qui nel nostro territorio e per offrire le giuste opportunità a tutti quei giovani che vorrebbero rientrare. Un dialogo proficuo con le imprese e le istituzioni sarà fondamentale per portare un nuovo humus culturale mettendo al centro gli investimenti per il mondo startup e la formazione legata al digitale per le future generazioni”.

L’appuntamento è a Napoli in Villa Doria d’Angri il 24 ottobre dalle 15,00 alle 19,00 con numerosi attori e istituzioni che prenderanno parte al convegno tra cui: Prof. Antonio Garofalo Magnifico Rettore dell’Università Parthenope, Antonio Cennamo Contamination Lab UniParthenope, Antonio Amato Presidente Giovani Unione Industriali Napoli, Fabrizio Spada Responsabile Relazioni Istituzionali Uffici Parlamento Europeo in Italia, Antonio Parenti Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza del Consiglio, Valeria Fascione Assessore Ricerca, Innovazione e Start up Regione Campania, Pier Paolo Baretta Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Mario Aurilia Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI – MIMIT, Luigi Nicolais, Presidente Materias e già Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministro dell’Innovazione e della PA. E ancora a seguire anche Villani Vincenzo – Responsabile Economia Digitale Banca Sella, Paolo Iasevoli Chief Communication Officer di Evja, Francesco Miracolo Agronomy Manager del Gruppo La Doria, Riccardo Bovetti – Partner EY Italy, Deputy EY Private Italy Market Segment Leader, Fabrizio Perrone – Entrepreneur ed Angel Investor – Founder Buzzoole e 2WATCH, Francesco Abiosi – Studio Abiosi – Partner 012 Factory – Vicepresidente Commissione Sviluppo Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione Ordine dottori commercialisti di Napoli, Roberto Morleo – CFO Pineta Grande S.p.A., Edoardo Imperiale Amministratore Delegato?Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria, Dott. Leopoldo Camajoni Direttore Generale Promit Spa, Matilde Marandola Presidente Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), Ing. Federico Tammaro Presidente ANDAF Campania e Calabria, Lorenzo Castelli Cofounder e Managing Director Alchimia, Giovanni De Caro Co-founder UniVertis – Scuola di Finanza Operativa, Daniel Russo Founder e CTO DNAFactory, Prof. Angelo Rosano di ITIS Scampia e Giada Filippetti Della Rocca – CEO & Founder – Elite Villas.