Crisi Inpgi, ipotesi "mazzata" per i giornalisti: 1% di contributo straordinario

Il bilancio del 2020 dell'Inpgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti, mostra un buco della sola gestione previdenziale di circa 200 milioni. Un peggioramento, nel corso dell'ultimo decennio, continuo e netto, che nessuno è riuscito a risanare con efficacia. E' stato calcolato che "a fronte di 15mila attivi ci siano ormai quasi 10mila pensionati", ricorda Fabio Pavesi. Il rapporto che garantisce la sostenibilità sarebbe di almeno 3 a 1 se non 4 a 1. Siamo a 1.5.

Le motivazioni principali affondano le radici nella crisi del settore editoriale (sempre meno le assunzioni), ma, anche e soprattutto, a una pervicace inerzia di diverse categorie in gioco, dai dirigenti Inpgi all'Ordine dei giornalisti passando per gli organi governativi vigilanti. Con i tagli dei costi avviati nelle piccole autoriforme recenti si parla di pochi milioni in un mare magnum di centinaia e destinato a crescere. Mentre il deficit continua ad aumentare e si rimanda la fusione con l'Inps - l'Inpdai, istituto di previdenza dei dirigenti d'azienda, prima di essere inglobato nel 2003 era in una buca da 600 milioni - si affastellano tentativi di salvataggio che, a detta degli esperti, non sono altro che "prolungamenti d'agonia". Nel frattempo slitta ancora il commissariamento dell’ente, che sembrava destinato al 30 giugno e potrebbe invece essere spostato al 31 dicembre grazie a un emendamento di due deputati del Pd. L'ultima 'trovata', emersa alla vigilia del Cda del 23 giugno, prevede un'ulteriore sacrificio degli attivi, ovvero un "incremento fino a 10 anni del contributo dovuto dai giornalisti attivi nella misura dell’1 per cento".

Ne dà notizia un gruppo di consiglieri generali di minoranza, che ha scritto una lettera-appello affinchè non sia approvata la delibera considerata "largamente peggiorativa". "La manovra correttiva ipotizzata dalla maggioranza del cda dell’Inpgi finalizzata al vano tentativo di riequilibrare i conti dell’Istituto e di scongiurare il commissariamento dello stesso – reso ormai inevitabile e obbligatorio sulla base di quanto espressamente previsto dal decreto legislativo 509 del 1994 – contempla tra le misure in approvazione un incremento fino a 10 anni del contributo dovuto dai giornalisti attivi nella misura dell’1%", scrivono.

"Si tratterebbe, a nostro parere, di un balzello odioso, iniquo, punitivo e assolutamente ininfluente ai fini del richiesto risanamento dei conti. Odioso perché andrebbe ad intaccare ulteriormente una retribuzione che negli ultimi anni, per effetto delle sciagurate e spesso unilaterali decisioni degli editori, ha visto sempre più assottigliarsi la busta paga dei sopravvissuti giornalisti contrattualizzati con l’articolo 1. Iniquo e punitivo perché i giornalisti italiani diventerebbero così gli unici lavoratori italiani dipendenti a dover versare per la loro futura pensione un contributo nella misura del 10,19 per cento, superiore a quello del 9,19 per cento che continuerebbe invece a gravare sui lavoratori assicurati presso l’Inps", proseguono.

E i benefici sarebbero ancora infinitamente inferiori ai danni: "Il gettito che se ne ricaverebbe sarebbe certo di una qualche consistenza, ma inquadrato nella contabilità generale appare del tutto irrisorio e non potrebbe fronteggiare le reali esigenze scaturenti dal computo attuariale, che nel medio-lungo periodo ipotizza buchi di bilancio ancor più consistenti e quindi esiziali per la sopravvivenza dell’Istituto", concludono i consiglieri.