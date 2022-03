Nel Portale delle famiglie Inps tutte le info su assegno unico e altri bonus

Con l'arrivo dell'assegno unico molte famiglie fanno fatica a capire quali contributi alla genitorialità esistono ancora e quali invece sono stati accorpati nell'assegno universale. Con l'obiettivo di fare chiarezza nasce il Portale delle famiglie, un nuovo servizio digitale dell'Inps dedicato ai genitori e ai nuclei familiari.

Portale delle famiglie: cos'è e a cosa serve

C'è ancora tempo per presentare la domanda per l'assegno unico, nuovo sostegno alla genitorialità fortemente voluto dalla ministra Bonetti. Chi presenterà domanda entro il 30 giugno 2022, con e senza Isee, avrà diritto agli arretrati a partire dal mese di marzo. Visto che l'assegno unico sostituisce molte altre misure a favore delle famiglie (ANF e detrazioni per i figli a carico, bonus mamma domani, bonus bebè e bonus tre figli), lasciandone fuori altre, come ad esempio il bonus asilo nido, molti genitori fanno fatica ad orientarsi. Per dirimere qualsiasi dubbio, nasce il Portale delle famiglie Inps, il nuovo servizio digitale dell'Inps che fornisce informazioni e assistenza su:

assegno unico e universale;

assegno temporaneo per i figli minori;

bonus asilo nido;

assegno di natalità;

bonus baby-sitting;

bonus centri estivi.

Come funziona il Portale delle famiglie Inps

Il Portale delle famiglie Inps è un servizio molto semplice da usare: oltre ad essere integrato con il sistema Isee e con il Libretto famiglia, offre all’utente anche la possibilità di calcolare in autonomia, attraverso l’uso dei simulatori, i possibili importi a cui avrebbe diritto inoltrando la domanda per i diversi servizi. Attivo anche un servizio per interagire con l'Inps e chiedere delucidazioni: un assistente virtuale fornisce in chat informazioni giorno e notte, sette giorni su sette. Inoltre, all’interno della sezione “Le comunicazioni” si visualizzano i messaggi inviati via sms ed e-mail dall’Istituto all’utente ed è possibile consultare lo stato di avanzamento delle singole domande presentate. Per accedere al Portale delle famiglie basta andare sul sito Inps dedicato (//serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/) da pc, smartphone e tablet, ed effettuare l'accesso con le proprie credenziali SPID o con Carta di identità elettronica (CIE), o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS).