Reddito e pensione di cittadinanza per oltre 3,8 milioni di persone

Mentre si discute in Senato di una possibile riforma del reddito di cittadinanza (Rdc), l'Inps comunica i dati relativi ai primi 10 mesi dell'anno. Secondo l'Osservatorio mensile su reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza (Pdc), nel periodo gennaio - ottobre 2021 quasi 1,55 milioni di famiglie hanno potuto beneficiare della prima forma di sussidio, mentre i percettori della pensione sono stati più di 163mila, per un totale di oltre 1,71 milioni di nuclei. Nel complesso, le persone coinvolte si attestano a 3,85 milioni, per un importo medio di circa 547 euro.

Reddito di cittadinanza, ad ottobre ricevuti in media 575 euro a famiglia

Guardando al singolo mese di ottobre si registrano quasi 1,36 milioni di nuclei percettori totali, con tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 544 euro: 575 euro per il Rdc e 275 per la Pdc. L'importo medio, segnala l'Istituto di previdenza nazionale, varia sensibilmente in base al numero dei componenti del nucleo familiare: va da un minimo di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 698 euro per le famiglie con quattro componenti.

A livello geografico il Sud e le Isole continuano a registrare il maggior numero di erogazioni, per un totale di due milioni, a fronte dei 583mila beneficiari al Nord e 424mila al Centro.

I percettori sono per la maggior parte cittadini italiani, 2,57 milioni rispetto ai 313mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e circa 118mila cittadini europei.

Nei primi dieci mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di quasi 96mila nuclei e le decadenze sono oltre 262mila.

Reddito di emergenza, 594mila nuclei familiari hanno ricevuto almeno una mensilità nel 2021

Diffusi anche i dati sul reddito di emergenza, il contributo statale per le famiglie più bisognose colpite dall'emergenza covid, dopo la proroga decisa dal governo per i mesi di marzo, aprile e maggio. Nel 2021 circa 594mila nuclei familiari hanno ricevuto almeno una mensilità delle tre previste, con un importo medio mensile di 545 euro e un numero di persone coinvolte di oltre 1,35 milioni. Oltre 828mila i cittadini italiani (quasi 324mila nuclei con un importo medio mensile di 582 euro), oltre 441mila i cittadini extracomunitari (quasi 234mila nuclei con un importo medio mensile di 494 euro) e quasi 82mila cittadini comunitari (per oltre 36mila nuclei e importo medio mensile di 536 euro).