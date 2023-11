"Stop al passaggio automatico dei clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank"

Niente trasferimento automatico da Intesa Sanpaolo a Isybank, saranno i clienti a scegliere se mantenere il vecchio conto o transitare nella nuova realtà tutta digitale del gruppo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene imponendo l'interruzione del trasferimento automatico a tutela dei 2,4 milioni di clienti coinvolti nell'operazione. In questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere cosa fare.

Si scrive così un nuovo capitolo di una vicenda iniziata in estate. Milioni di correntisti Intesa si sono visti notificare una comunicazione di modifica unilaterale dei contratti. In pratica Intesa Sanpaolo ha deciso che un blocco di clienti - quello da loro definiti "digitali" - sarebbero passati a Isybank cioè la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo. La variazione non è di poco conto perché Isybank non ha sportelli fisici ai quali rivolgersi. Ai clienti si dava la possibilità di dichiararsi "non prevalentemente digitali" e chiedere restare alle vecchie condizioni. Molti si sono accorti tardi della comunicazione della banca e sono rimasti "incastrati". Da qui le proteste e l'intervento dell'Antitrust. Secondo l'autorità garante, la comunicazione inviata sarebbe "ambigua e diffusa con modalità che non sembrano coerenti con l'importanza della questione trattata". Secondo Intesa, invece, le comunicazioni "incriminate" sono avvenute con le modalità scelte originariamente dai clienti.

Adesso l'Autorità ha adottato un provvedimento cautelare per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso. Sta proprio in queste ultime due parole la chiave di tutto. Secondo quanto stabilito in estate Intesa "cedeva" un tot di clienti a Isybank e stava ai clienti dire "No". Il silenzio sarebbe valso come assenso. Adesso il processo, secondo l'Antitrust, deve essere inverso: serve il "consenso espresso".

Questa operazione al momento ha riguardato circa 300 mila clienti su un totale di 2,4 milioni che Intesa Sanpaolo intenderebbe trasferire a Isybank. Sono stati oltre 5.000 i consumatori (di cui più di 3.000 dopo l'avvio dell'istruttoria) che hanno chiesto l'intervento dell'Autorità.

"Per l'Autorità - si legge in una nota - il trasferimento è stato previsto con modalità non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo. Infatti, per effetto del trasferimento, i correntisti interessati non avrebbero potuto più accedere in filiale né all'internet banking tramite personal computer e avrebbero dovuto svolgere le operazioni bancarie solo tramite App. Inoltre, i nuovi conti correnti prevedono condizioni economiche differenti e la perdita di servizi prima disponibili (ad esempio: carte virtuali per effettuare acquisti online in sicurezza, assegni bancari, accesso ai contratti di mutuo). Tali essenziali modifiche dei contratti in precedenza stipulati sono state unilateralmente imposte senza che fosse stato richiesto il previo consenso dei clienti al trasferimento". Inoltre, "le comunicazioni relative al passaggio a Isybank sono state trasmesse ai clienti nella sezione archivio dell'App di Intesa Sanpaolo senza adottare accorgimenti che ne sollecitassero la lettura (ad esempio, notifiche push e pop-up) e non lasciavano capire che in tal modo i clienti si sarebbero potuti opporre al passaggio. Infine, nelle comunicazioni non erano state adeguatamente indicate le modifiche relative alle condizioni economiche previste dal nuovo conto corrente e ai servizi non più inclusi".

Pertanto, l'Autorità ha previsto che le due banche, "previa informativa chiara ed esaustiva sulle caratteristiche del nuovo conto Isybank", assegnino ai correntisti un congruo termine per fornire il proprio consenso espresso al trasferimento. In tal modo, coloro che si dichiareranno contrari avranno la facoltà di mantenere il precedente conto corrente alle stesse condizioni.

Intesa Sanpaolo e Isybank hanno dieci giorni per comunicare all'Autorità le misure adottate per ottemperare al provvedimento cautelare.

La replica di Intesa Sanpaolo

"Tutte le autorità vanno rispettate. È chiaro che noi riteniamo di aver operato in conformità a quelle che sono le leggi di questo Paese e di aver ricevuto le autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e della Bce". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "Ma - aggiunge - è anche vero che, se anche un numero limitato di clienti, e parliamo di circa 2.000, non ha trovato le nostre procedure come quelle migliori da poter usare faremo in modo che questo possa accadere".

