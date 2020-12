I clienti Intesa Sanpaolo potranno prelevare fino a 250€ in 45.000 esercizi convenzionati

Per i clienti Intesa Sanpaolo, Mooney mette a disposizione la propria rete di oltre 45mila esercizi distribuiti sull’intero territorio nazionale presso i quali poter disporre anche di prodotti ed operazioni transazionali di base, tra le quali il prelievo in contanti

Avviata la piena operatività di prodotti e servizi finanziari di prossimità – come prelievi e bonifici – e dei principali servizi di pagamento sulla rete Mooney, nata all’inizio di quest’anno e partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca5 (gruppo Intesa Sanpaolo). I clienti di Intesa Sanpaolo possono pagare e accedere ad alcune attività transazionali di base in modo semplice, veloce e sicuro nei 45.000 esercizi che Mooney ha sul territorio nazionale, una presenza capillare che arriva anche nei comuni e nelle frazioni più piccole del nostro Paese.

Gli oltre 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo – in possesso di carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron – possono infatti prelevare denaro contante fino ad un massimo di 250 euro giornalieri presso gli oltre 45.000 esercizi convenzionati.

Si ricorda che per effettuare il prelievo, oltre all’abituale utilizzo della carta di debito e del PIN, all’intestatario della carta è richiesto di esibire la tessera sanitaria nazionale per consentire la lettura elettronica del codice fiscale. Il servizio sarà gratuito fino al 30 giugno 2021.

Attraverso l’ampliamento di questo servizio su tutta la rete Mooney i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo possono effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti anche in orari prolungati ma, soprattutto accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento - come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche - e servizi come prelievi, bonifici e MAV.

L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati è disponibile su App e sito web di Mooney.

La rete Mooney, che sostituisce l’ex rete Banca5 e Sisalpay, potrà integrare quella delle filiali Intesa Sanpaolo, in particolare in quelle aree del Paese dove la concentrazione della popolazione è più bassa e, di conseguenza si ha una minore presenza di sportelli bancari e di Atm.