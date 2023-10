Irpef: gli effetti delle nuove aliquote in busta paga

Il taglio dell'Irpef si farà, ma i vantaggi fiscali non saranno uguali per tutti. Nella bozza del decreto legislativo collegato alla manovra si legge che "per l'anno 2024" per i redditi fino a 28.000 euro l'aliquota sarà del 23 per cento, tra i 28.000 euro e fino a 50.000 euro si attesterà 35 per cento e oltre i 50.000 euro al 43 per cento. Le aliquote dunque passeranno da 4 a 3.

Le aliquote in vigore oggi

fino a 15mila euro 23%

da 15mila a 28mila euro 25%

da 28mila a 50mila euro 35%

oltre 50mila euro 43%

Le aliquote dal 2024

fino a 28mila euro 23%

da 28mila a 50mila euro 35%

oltre 50mila euro 43%

Secondo le stime del governo l'accorpamento delle prime due aliquote comporterà una spesa di circa 4,1 miliardi di euro. Il beneficio fiscale sarà pari a un massimo di 260 euro annui. Un lavoratore o pensionato con un reddito di 20mila euro lordi, dovrebbe risparmiarne 100 all'anno, e dunque poco più di 8 euro al mese. Per chi ha un reddito di 25mila euro il vantaggio fiscale sarà invece di 200 euro annui (poco meno di 17 euro al mese), mentre per i redditi superiori a 28mila euro sarà pari a 260 euro al mese.

Reddito Vantaggio fiscale annuo (al netto di detrazioni e deduzioni) Fino a 15mila 0 20.000 100 euro 25.000 200 euro 28.000 e redditi superiori 260 euro

Il taglio di 260 euro alle detrazioni sopra i 28mila euro

Nel decreto legislativo collegato alla legge di bilancio trova però posto un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito complessivo superiore a 50mila euro. A essere interessati dalla riduzione saranno gli sconti del 19% (come quelli sulle spese sanitarie), le erogazioni liberali a favore delle onlus, dei partiti e del terzo settore, oltre alle detrazioni sui premi per l'assicurazione sulle calamità. In sostanza ai redditi sopra i 50mila verranno sottratti 260 euro al totale delle spese detratte che compaiono nell'elenco. Si tratta dunque di un meccanismo che andrà di fatto a compensare il beneficio ottenuto grazie alla rimodulazione delle aliquote Irpef. In poche parole, sopra i 50mila euro si avrà sì diritto ai 260 euro in più di sconto fiscale, ma il taglio alle detrazioni azzererà il beneficio (almeno nella maggior parte dei casi).

Carico fiscale ridotto anche sotto i 15mile euro

La sforbiciata alle aliquote Irpef avvantaggerà di fatto i redditi medio-bassi, almeno sopra a una certa soglia: fino a 15mila euro gli effetti della riforma saranno nulli dal momento che già oggi l'aliquota prevista è del 23%. Nello stesso decreto legislativo viene però previsto che nel 2024 la detrazione per i redditi da lavoro fino a 15mila euro sia innalzata a 1.955 euro dai precedenti 1.880. In questo modo, si legge nella relazione tecnica che accompagna il decreto, il carico fiscale è ridotto anche per i lavoratori dipendenti con reddito al di sotto dei 15mila euro lordi all'anno. Ci sono infine novità anche per la no tax area per i lavoratori dipendenti che dal prossimo anno dovrebbe salire a 8.500 euro e sarà parificata a quella di pensionati. Ne consegue che anche chi ha redditi molto bassi avrà un beneficio dalla riforma fiscale.

I vantaggi derivanti dalla sola rimodulazione delle aliquote sono quelli che abbiamo visto sopra. Se consideriamo anche la conferma del taglio al cuneo fiscale (i cui effetti sulle buste paga sono però già in essere) gli importi lievitano. Secondo il ministero dell'economia, la contemporanea applicazione della riduzione del cuneo contributivo e della nuova aliquota Irpef ''avrà l’effetto di rafforzare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino 1.298 euro annui (per 27.500 euro lordi annui)". Del taglio al cuneo fiscale non beneficeranno i pensionati che però vedranno comunque il loro reddito salire, sia per la sforbiciata delle aliquote Irpef che per gli aumenti dovuti alla rivalutazione delle pensioni (qui i dettagli).

Continua a leggere su Today...