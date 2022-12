Come cambia l'Isee 2023 con più soldi sul conto corrente

Anno nuovo, Isee nuovo. Con l’arrivo del 2023 già si pensa a rinnovare l’Indicatore della situazione economica equivalente, parametro che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (vedi il reddito di cittadinanza, i vari bonus 2023, sconti in bolletta e l’assegno unico). Ci si può rivolgere ai caf o ai patronati oppure si può fare da soli inviando la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) tramite il sito dell’Inps. Per il calcolo dell’Isee vengono prese in considerazione le caratteristiche del nucleo familiare, i redditi e i patrimoni. Ciò significa che più risparmi si hanno più l’Isee lievita. Ma di quanto aumenta l’Isee 2023 se si hanno più soldi sul conto corrente?

Isee 2023, come si calcola

Solitamente l’Isee cambia di anno in anno a causa della variazione dei redditi o del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare. Avere più denaro sul conto corrente farà aumentare l’indicatore, di quanto? Prima vediamo insieme come si calcola l’Isee 2023 per capire poi quanto aumenterà per quelle famiglie che nel 2021 hanno accumulato più soldi sul proprio conto corrente. Parliamo del 2021 perché l’Isee 2023 si calcola sui redditi e patrimoni aggiornati al 31 dicembre di due anni prima (si può richiedere il calcolo aggiornato dell’indicatore a un periodo di tempo più ravvicinato solo in alcuni casi eccezionali). Il calcolo dell’Isee viene fatto sulla base di due componenti:

l’indicatore della situazione economica Ise (reddito complessivo del nucleo familiare + il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare);

la scala di equivalenza (Se), legata ad esempio al numero di componenti del nucleo familiare o alla presenza di disabili.

Nello specifico, l’Isee si ottiene dividendo l’Ise per la Se. Questa la formula:

Isee=Ise/Se

Isee 2023, di quanto aumenta con più soldi in banca

Sulla base di quanto spiegato possiamo dire che sul calcolo dell’Ise (e dunque dell’Isee) i redditi hanno una maggiore incidenza rispetto ai patrimoni. Beni mobili e immobili, infatti, vengono conteggiati solo per il 20% del totale. La formula per il calcolo Isee, infatti, è questa:

Ise=Isr + 20% Isp

dove Isr sta per indicatore di situazione reddituale e Isp per indicatore di situazione patrimoniale. Attenzione però perché l’Isp va calcolato al netto di una franchigia di 15.493,71 euro. Ciò vuol dire che per cifre accantonate sul conto corrente o in conti deposito sotto tale valore non si avranno variazioni Isee. Questa la formula:

Isp=Pi + (Pm – 15.493,71)

dove per Pi si intende patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni edificabili e agricoli) e per Pm patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, buoni fruttiferi, certificati di deposito e credito, partecipazioni azionarie).

Isee 2023, sul sito Inps il simulatore

Il conto corrente pesa sull’Isee ma in minima parte, i redditi invece pesano molto di più. Ricapitolando, non possiamo stabilire a priori quanto aumenterà l’Isee di una famiglia se da un anno all’altro i depositi sul conto corrente aumentano diciamo di 50mila euro (magari per un'eredità), perché il calcolo Isee varia da famiglia a famiglia sulla base del numero dei componenti e delle eventuali disabilità. Possiamo solo dire che per importi sotto la franchigia non si prevedono aumenti Isee, mentre superata quella cifra questi soldi incideranno ‘solo’ per il 20%.

Non serve cimentarsi in calcoli complicati per sapere quanto sarà l’Isee 2023, perché l’Inps mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio Isee. Si tratta di uno strumento semplice da utilizzare che consente di comprendere la situazione economica del nucleo familiare per valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate. Attenzione però, perché si tratta solo di una simulazione, per ottenere le prestazioni sociali agevolate serve un vero Isee.