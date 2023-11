Il passo indietro di Intesa Sanpaolo sul passaggio dei clienti a Isybank

A inizio ottobre il gruppo Intesa San Paolo aveva comunicato che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 i conti di circa due milioni di clienti considerati prevalentemente digitali - che non frequentano spesso le filiali fisiche della banca - sarebbero stati trasferiti automaticamente a Isybank, una banca completamente digitale di proprietà del gruppo, con nuovi IBAN e nuove carte di credito.

Lunedì Intesa Sanpaolo ha annunciato una proroga al 29 febbraio del 2024 dei tempi con cui i clienti selezionati per il passaggio alla banca digitale Isybank potranno rifiutare il trasferimento, e rimanere quindi in Intesa.

La nuova scadenza viene applicata per i clienti il cui trasferimento sarebbe previsto il 18 marzo 2024: entro il 29 febbraio 2024 i correntisti che non si riconoscono nel profilo di cliente "prevalentemente digitale" possono contattare telefonicamente la banca, al numero verde 800303303, per restare in Intesa Sanpaolo. La data originale era fissata per la fine di settembre. La riapertura dei termini dopo le proteste dei correntisti appoggiati dall'autorità garante per la concorrenza che ha aperto una istruttoria sulla comunicazione "ambigua" da parte della banca nei confronti dei suoi clienti che potrebbero trovare uno svantaggio economico come risultato del passaggio a Isybank.

"Intesa Sanpaolo resta pienamente convinta della validità del progetto isybank, confermata anche dal fatto che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo - spiegano da Intesa - Dalle nostre prime rilevazioni risulta non pienamente soddisfatto il 5% della clientela interessata e la banca sta già attivandosi per rispondere al meglio alle esigenze di questi clienti. Inoltre, il numero di chi ha chiesto e chiede di tornare in Intesa Sanpaolo è molto contenuto. Nella comunicazione di oggi vengono nuovamente illustrati gli aspetti principali dell’operazione, inclusi i vantaggi economici per chi passerà a isybank e la possibilità di rivolgersi alla Filiale Digitale che opera da remoto con un team di gestori dedicato e in orari estesi, oltre che di recarsi in una Filiale fisica di Intesa Sanpaolo per i servizi e prodotti non ancora offerti da isybank" conclude il gruppo Intesa.