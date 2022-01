Ita Airways a caccia di un partner, ma a queste condizioni

Ita Airways è alla ricerca di un partner per poter volare in alto, un compagno di viaggio che potrebbe palesarsi entro giugno e che per condividere le rotte con la startup dovrebbe 'piegarsi' ad alcune condizioni irrinunciabili, quali?

Altavilla: un partner entro giugno

Il presidente di Ita Alfredo Altavilla, in audizione alla commissione trasporti della Camera, ha illustrato il futuro della neonata compagnia aerea, che ai suoi esordi si è dovuta battere con Bruxelles per dimostrare l'assenza di continuità con Alitalia. Guardando avanti, Ita scorge un partner al suo fianco, una sorta di cavaliere bianco pronto a dargli maggiore solidità. "Credo che si possa arrivare a giugno ad avere un progetto concreto di alleanza - ha dichiarato Altavilla - Ci stiamo lavorando con il massimo impegno", ha aggiunto il presidente. Un'alleanza che non va accettata a tutti i costi: Altavilla ha già in mente delle condizioni ben precise.

Le condizioni di Ita

Per Ita Airways l'alleanza non potrà essere "di facciata", dovrà consentire alla compagnia di stare sul mercato. Per il momento è presto per "parlare di quote azionarie: eventuali speculazioni su questo punto sono completamente destituite di ogni fondamento, non essendo conclusa l'elaborazione del piano industriale che determinerà il valore prospettico della compagnia", ha detto il presidente. Ita, però, chiede prima di tutto una parità di trattamento con il potenziale partner. Altavilla si è soffermato su due cose: "Innanzitutto il riconoscimento della centralità di Fiumicino e Milano Linate nel futuro network di questa alleanza: quindi noi non accetteremo proposte che ridimensionano Fiumicino e Linate, anche perché questo aprirebbe la porta a ridimensionamenti anche occupazionali. In secondo luogo riteniamo che l'Italia abbia tutte le prerogative per mantenere alcune rotte di lungo raggio senza che il lungo raggio venga assorbito dal futuro partner".

Che fine farà il marchio Alitalia

Altavilla ha già individuato quale sarà la missione del marchio Alitalia, "destinato a essere utilizzato in analogia con quel che accade con altri operatori che hanno altri marchi nel loro portafoglio. Abbiamo identificato una missione molto chiara per il brand Alitalia, che quindi sarà utilizzato", ha dichiarato il presidente di Italia Trasporto Aereo senza chiarire come. Altavilla ha solo aggiunto di aver pagato per il marchio Alitalia "una cifra corretta".

Anticipazioni sui conti del 2021

Il presidente ha poi fornito qualche anticipazione sui conti di Ita per il 2021, pur non avendo ancora avuto l'approvazione del cda sui consuntivi. "L'ebit dell'anno 2021 si attesta in linea con quello previsto dal piano industriale nell'intorno di 170 mln negativo. Con metà dei ricavi e un maggior costo del carburante, l'attenzione sui costi dei servizi e delle forniture ci ha permesso di mantenere inalterato il risultato: credo che questo sia indice di una buona performance della società".

Libri in tribunale in caso di successo class action

Sulla bufera scoppiata in relazione ad una sua "espressione più o meno colorita o infelice che 'noi non siamo la Croce rossa dell'Alitalia'", Altavilla ha dichiarato: "Era riferita al discorso della class action: se queste class action avessero successo, e dovessimo assumere tutte le persone erano nel ramo aviation della vecchia Alitalia, avendo una flotta dimezzata e un traffico ridotto del 60%, credo che in meno di sei mesi portiamo i libri in tribunale: quindi se qualcuno vuole trovare il modo far fallire questa operazione, questo è il sistema migliore. Detto questo, io non posso entrare nelle deliberazioni della magistratura del lavoro, prenderemo le conseguenze delle decisioni che verranno fatte".