Ita Airways: il ministero dell'Economia versa altri 400 milioni alla compagnia

Altri 400 milioni nelle casse di Ita Airways. L'assemblea dei soci della compagnia aerea, controllata al 100% dal ministero dell'Economia, ha varato questa mattina un nuovo aumento di capitale. Si tratta dell'ultima tranche di un piano di sostegno già deciso e autorizzato anche dall'Antitrust Ue per un importo complessivo di 1,35 miliardi di euro, di cui 700mila da versare nel 2021, 400mila euro nel 2022 e 250mila nel 2023. L'aumento di capitale servirà a ridare ossigeno alle casse dell'azienda soprattutto in vista della stagione più dura per il trasporto aereo, qual è l'autunno-inverno. I soldi stanziati dovrebbero arrivare a fine mese.

Nel corso dell'assemblea è stato anche deciso di rivedere il numero di consiglieri, che saranno da un minimo di tre fino a un massimo di 9 membri. Nello statuto è stata anche inserita la clausola del "simul stabunt simul cadent" che prevede, nel caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l'azzeramento dell'intero Cda.

Proprio ieri il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. A dimettersi sarebbe stata anche la consigliera Frances Ouseley. Nei giorni scorsi, inoltre, avevano presentato le dimissioni i sei consiglieri di amministrazione che avevano sfiduciato Altavilla con la delibera che gli revocava tutte le deleghe operative. Benché il vecchio consiglio di amministrazione sia praticamente decaduto, le dimissioni dovrebbero essere formalizzate solo martedì prossimo quando ci sarà la prossima assemblea ordinaria.