Ita Airways, le nuove regole del governo Meloni per la cessione

Il governo accelera sul dossier Ita Airways. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un dpcm che sostituisce il precedente con lo scopo di velocizzare le procedure di cessione "nel migliore interesse della compagnia e dei suoi dipendenti". Viene meno il vincolo per il Tesoro di cedere la maggioranza. Secondo il dpcm, i patti parasociali tra il ministero dell'Economia e l'acquirente di Ita dovranno però prevedere che il ministero, fino alla eventuale definitiva uscita dal capitale, abbia diritti di governance tali da assicurare un adeguato presidio sulle decisioni di rilievo per il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e sviluppo industriale di Ita.

Dpcm Ita: il prezzo dovrà tenere conto del patrimonio netto

A differenza del provvedimento precedente, il dpcm del governo Meloni contiene anche indicazioni sul prezzo di cessione della società, fissando la metodologia da seguire per la determinazione del valore. In, particolare, il prezzo per l'acquisto di Ita dovrà ora tener conto del valore del patrimonio netto della società.

Cessione Ita: Lufthansa in pole position

Confermati i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura. Il soggetto individuato dovrà avere una maggioranza detenuta da una compagnia aerea e non dovrà essere sottoposto a vincoli che impediscano la partecipazione iniziale, ma anche poi il controllo o la maggioranza del capitale. Ai fini della vendita assume importanza rilevanza il piano industriale del candidato acquirente della compagnia aerea. Al momento Lufthansa appare come la favorita per acquisire una quota di minoranza nella newco.

Rampelli (FdI): "Organico da ex Alitalia notizia importante"

Per quanto riguarda il nodo lavoratori ex Alitalia in cassa integrazione, l?ad Lazzerini ha confermato che l'organico dal quale attinge e attingerà Ita sarà quello del bacino ex Alitalia. "Ora occorre rendere oggettive le modalità di reclutamento perché i lavoratori in cig devono essere selezionati solo per ordine di anzianità", ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Ora però - ha aggiunto - occorre anche contrastare una tendenza riaffiorante ad abbandonare l'idea di far rinascere il terzo polo nel trasporto aereo europeo per svendere Alitalia a Lufthansa. Non è mai stato questo l'obiettivo del centrodestra. Il mercato italiano è fiorente e basta un soffio per farlo tornare in posizione primaria, pochi aggiustamenti su lungo raggio, partnership commerciali idonee, diversa gestione aeroporti, soluzione concorrenza low-cost, management onesto e competente sul settore industriale e non sulla finanza... ingredienti che il governo deve valutare dandosi un obiettivo strategico, senza rischiare di far trovare la nostra compagnia aerea trascinata nel gorgo degli interessi tedeschi".

Ita, Lazzerini: "Dopo 20 anni i ricavi superano i costi"

Nel frattempo giungono buone notizie sui conti della società. "Per la prima volta negli ultimi venti anni nel budget della compagnia di bandiera italiana i ricavi superano i costi", ha annunciato l'ad di Ita Airways Fabio Lazzerini sottolineando che c'è stata "molta attenzione ai costi. L'aumento del costo del carburante del 107% - ha spiegato l?ad - ha impattato solo per il 55/60% dei conti, il resto è stato compensato da maggiori ricavi e dal risparmio dei costi. Siamo una startup nata nell'ottobre 2021, poco dopo c'è stato Omicron, poi guerra, poi il caro carburante. Eppure, - ha concluso - nonostante questo, la compagnia sta avendo performance decisamente superiori alle aspettative".