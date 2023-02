Operazione Ita-Lufthansa con l'ok dell'Europa, al gruppo tedesco il 40%

L'operazione Ita-Lufthansa non avrà nell'Ue un ostacolo. La principale compagnia aerea tedesca nelle scorse settimane ha presentato ufficialmente un'offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di Ita, la compagnia sorta delle ceneri di Alitalia, e secondo fonti qualificate avrà l'ok dell'Ue. Secondo quanto filtrato, "la Commissione europea non si trova in una posizione facile. Loro hanno chiesto al governo italiano di vendere Ita, il governo italiano sta facendo esattamente quello che hanno detto e ora non potranno dire: 'non potete venderla più". L'operazione "avrà quindi il via libera dalla Commissione".

Il primo passo per l'acquisizione delle quote è la firma di un memorandum tra il Tesoro e Lufthansa. La quota di Ita Airways in vendita "è compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%" e l'orientamento è quello di vedere il gruppo tedesco presente al 40%. Per l'acquisto la spesa sarà "tra i 250 e i 300 milioni di euro".

Cauto ottimismo arriva dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Sulla vicenda Ita non posso entrare nei particolari ma una cosa si può dire: credo che sarà una grande operazione industriale e, se andrà in porto, soprattutto con Lufthansa saremo l'hub di riferimento per il Sud del mondo con una prospettiva di sviluppo che va oltre la dimensione nazionale o continentale".

Ancora presto per stabilire tutte le ricadute pratiche dell'operazione. I sindacati hanno ottenuto un'apertura alla richiesta di aumento degli stipendi, sulle future assunzioni di Ita "c'è una possibilità" che i vecchi dipendenti di Alitalia possano "essere ripresi" ma al momento non ci sono informazioni certe". Si prospetta poi un ruolo importante per Fiumicino che potrebbe essere hub Lufthansa per l'America Latina e l'Africa perché quello più meridionale del network.