Ita Airways-Lufthansa: l'attacco della Meloni sul "curioso stallo Ue" e la replica di Gentiloni

L’accordo tra Ita Airways e Lufthansa è in una fase di stallo, manca il via libera della Commissione europea. Dopo aver faticosamente trovato la soluzione al 'problema Alitalia', le nozze tra la società subentrata nel 2021 alla ex compagnia di bandiera e il vettore tedesco non possono dirsi ufficialmente celebrate se manca ancora l’ok della concorrenza europea. Una risposta, che a quanto pare, tarda ad arrivare. A sottolinearlo la premier Giorgia Meloni parlando di un "curioso stallo dell’Ue" mentre la Commissione europea dichiara di non aver ancora ricevuto la notifica dell’intesa. Andiamo per ordine.

Gentiloni: "Non voglio partecipare a polemiche che penso danneggino l’Italia"

Il dossier Ita Airways preoccupa il governo Meloni perché non può dirsi ancora concluso se non arriva il via libera della Commissione europea, visto che si tratta di un’operazione con ricadute sulla concorrenza Ue. A oggi ancora nulla e così la premier Giorgia Meloni prova a fare pressioni. Ha deciso di affrontare la questione in occasione della conferenza stampa del G20 in India, dopo aver parlato di intelligenza artificiale e di una possibile uscita dalla Via della Seta.

"Curioso che la Commissione che ci ha chiesto per anni di trovare una soluzione, quando la troviamo la blocca. Vorremmo una risposta. La questione è stata sottoposta da Gentiloni a Giorgetti", dichiara la premier. Fonti Ue hanno chiarito che la Commissione "resta in stretto contatto con le parti per discutere della transazione prima della sua notifica ufficiale. Questi contatti pre-notifica sono in corso e fanno parte del processo standard per la valutazione di una transazione complessa".

Poi la replica di Gentiloni a margine della conferenza stampa sulle previsioni economiche d’autunno della Commissione europea: "Non voglio partecipare a polemiche che penso danneggino l’Italia". Quella relativa a Ita "è un’antica questione. Non fa parte delle mie competenze, ma è una questione che conosco bene, che mi sta a cuore. Nell’ambito delle responsabilità collegiali della Commissione cercherò di affrontarla. È una questione che ci trasciniamo da tempo e credo meriti una soluzione. Penso che il governo abbia lavorato molto per individuare questa soluzione e confido nel fatto che la Commissione europea riconosca l’importanza di questo lavoro". A che punto siamo?

Ita Airways - Lufthansa, a che punto siamo

"Non abbiamo ricevuto ancora nessuna notifica sull'accordo Ita-Lufthansa; spetta alle parti coinvolte nell'intesa notificare l'operazione", replica alla presidente italiana il portavoce della Commissione europea. Eppure l’accordo Ita-Lufthansa, per l'ingresso della compagnia tedesca nel capitale sociale di Ita, è stato firmato a fine maggio. Lufthansa vuole acquisire il 41% di Ita per 325 milioni di euro per poi salire al 100% entro il 2033.

Le parti interessate avrebbero dovuto notificare le nozze a Bruxelles immediatamente dopo la sigla ma si è optato per una fase di 'pre-notifica', ossia per un confronto informale e senza scadenze tra le parti (Commissione, Lufthansa e il ministero dell’Economia italiano con il supporto di Ita) prima dell’invio ufficiale a Bruxelles, per fare in modo di ottenere l’ok Ue già nella cosiddetta "fase 1". Così facendo l’autorizzazione potrebbe arrivare entro 25 giorni lavorativi dalla notifica. Se così non fosse si passerebbe a un supplemento di indagine, la cosiddetta "fase 2", che richiederebbe fino a 90 giorni lavorativi di tempo. Questa non sarebbe l’ultima chance: sono previste altre due proroghe di 15 e 20 giorni prima della decisione finale. Il via libera dovrebbe arrivare dalla dg concorrenza della Commissione, le cui deleghe sono state affidate temporaneamente a Didier Reynders, dopo che la responsabile Margarethe Vestager si è messa in aspettativa perché candidata alla guida della Bei.

La fase di pre-notifica potrebbe durare ancora qualche settimana ma il percorso di Ita-Lufthansa rischia di essere lungo e travagliato, specialmente perché tante compagnie europee temono per le proprie quote di mercato, come le low cost (Ryanair, easyJet e Wizz Air), ma anche colossi del calibro di Air France-Klm-Delta Air Lines e Iag, la holding di British Airways, Iberia e Vueling. Queste compagnie potrebbero presentare ricorso contro l'ingresso di Lufthansa in Ita spingendo l'Europa a chiedere sacrifici importanti alla nuova società in termini di slot, soprattutto in aeroporti strategici come quello di Milano Linate.

