Ita Airways e Lufthansa: chiusura rimandata?

È partito il conto alla rovescia per l’operazione Lufthansa su Ita Aiways, la nuova compagnia aerea italiana 100% di proprietà dello Stato nata dalle ceneri di Alitalia. Oggi dovrebbe compiersi il primo passo verso la privatizzazione della società, con la cessione del 40% delle quote del Mef alla compagnia aerea tedesca. Sull’esito delle trattative, però, aleggia ancora qualche incertezza.

Prevista per oggi la chiusura delle trattative

Le trattative tra Lufthansa e il Mef su Ita Airways sono arrivate alle fasi finali. Atteso per oggi, lunedì 24 aprile 2023, il passaggio del 40% delle quote. Non ci dovrebbero essere sorprese dell’ultimo momento, ma non è detta l’ultima parola.

Dall’Italia giungono segnali positivi. Nei giorni scorsi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva parlato di una trattativa molto complessa ma avanzata: "Penso di poter dire che a giorni avremo un esito, spero favorevole". Si è mostrata ottimista anche la premier Giorgia Meloni: "Abbiamo risolto una situazione che sembrava impossibile, nessuno ci era riuscito – aveva dichiarato nel fine settimana a Milano Finanza -. Ora Lufthansa dovrà assicurare che l'Italia è al centro dei suoi interessi, presentare un piano industriale efficace, espansivo, che serva le rotte del commercio e del turismo".

Ita-Lufthansa, media tedeschi: "Chiusura rimandata"

Qualche piccola incertezza però resta: un portavoce della compagnia tedesca avrebbe appena dichiarato all’agenzia di stampa tedesca Dpa che i "colloqui sono sulla buona strada, ma non sono ancora conclusi". Lufthansa non ha fornito dettagli o una nuova data per la firma prevista del contratto.

Anche nel caso di esito positivo delle trattative, l’annuncio ufficiale della privatizzazione di Ita Airways non verrà dato in giornata ma solo nel corso della settimana, per via del ponte del 25 aprile. Secondo alcune indiscrezioni il prezzo per il 40% di Ita Airways oscillerebbe tra i 250 e i 300 milioni di euro.

