Lo sciopero dei lavoratori Ita non ci sarà

Revocato lo sciopero di Ita Airways. Il personale della compagnia aerea sorta dalle ceneri di Alitalia sarà regolarmente operativo il 28 febbraio. Lo rendono noto i sindacati, dopo la firma dell'accordo sull'aumento degli stipendi dei dipendenti della compagnia aerea. L'agitazione era stata indetta lo scorso 10 febbraio quando la trattativa azienda-lavoratori sembrava essersi arenata. Ora che la vicenda si è sbloccata, è stato revocato lo sciopero.

Sul tavolo l'aumento delle "componenti retributive fisse" (stipendio base e indennità di volo minima garantita), la maggiorazione della diaria sia per il voli domestici sia per gli internazionali e l'aumento del compenso giornaliero degli istruttori incaricati dell'addestramento del personale di Ita.

Di un "buon risultato che supera i pesanti sacrifici sopportati dai lavoratori e certifica finalmente, come da noi fortemente richiesto, la fine della fase start-up" parla il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito.

Il sindacalista spiega che con l'accordo si arriva a un "aumento del costo del lavoro medio del 30% con un riallineamento dei livelli retributivi, per il personale di terra e di volo, con le compagnie aeree europee". Per tutto il personale dipendente da Ita è stato inoltre convenuto un Premio di risultato che verrà erogato a fronte di un eventuale raggiungimento di obiettivi di qualità e produttività. L'accordo siglato oggi ha validità fino al 31 dicembre 2025.

"Ora con i vertici di Ita - aggiunge Cuscito - rimane aperto il confronto su piano industriale e assunzioni di nuovo personale per recuperare tutti i lavoratori in cassa integrazione. Rimane inoltre prioritaria una convocazione da parte del Governo, per conoscere cosa si stia definendo con Lufthansa rispetto al futuro di Ita che, per quanto ci riguarda, deve rimanere, seppur nell'ambito di una forte alleanza internazionale, a maggioranza statale".

"Accordo importante per i lavoratori di Ita Airways ai quali vengono riconosciuti i sacrifici sostenuti per garantire la fase di start up della Compagnia", per il segretario Generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti.

Di "buon senso" parla il segretario Generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia. Un'intesa, ricorda, "che giunge alla fine di un percorso non privo di ostacoli, riconosce le competenze e professionalità alle circa 3.600 lavoratori che hanno tenuto in volo la compagnia, che ricordiamo è nata durante la stagione invernale, a ottobre 2021, periodo di bassa stagione e quindi meno remunerativo per il settore, con una flotta sottodimensionata e mancante della proficua attività del cargo".