Ita, niente check-in online per tre giorni: come comportarsi

Nuovi disagi per i cittadini che in questi giorni hanno prenotato un volo con Ita Airwais. A causa di un aggiornamento del sistema informatico della compagnia aerea, nei giorni tra martedì 21 e giovedì 23 febbraio, i passeggeri non potranno effettuare il check-in online, ma soltanto negli aeroporti di partenza. A dare la notizia e le indicazioni per i clienti è stata la stessa compagnia attraverso un comunicato pubblicato sul sito web: "Si tratta di un importante aggiornamento dei nostri sistemi informatici, finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati. Per effettuare questo upgrade, alcune funzionalità saranno temporaneamente non disponibili". Non è chiaro il numero di passeggeri coinvolti, ma la cifra potrebbe superare le 40mila unità.

Ita, check-in solo in aeroporto dal 21 al 23 febbraio

Quindi, nelle giornate di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, i passeggeri Ita saranno costretti a recarsi in aeroporto per effettuare il check-in. La ressa ai banchi sarà di conseguenza difficile da evitare. In attesa di capire come andrà a finire il matrimonio con Lufthansa, la compagnia aerea sta per introdurre la nuova piattaforma Amadeus, che prende il posto del sistema Sabre. Ma prima di poter vedere all'opera il nuovo sistema sarà necessario attendere questi tre giorni di "blackout".

Niente check-in online: come comportarsi

Ma cosa devono fare i passeggeri che hanno un volo prenotato in questi giorni? Per tutti i voli in partenza dal 21 (22 da Roma Fiumicino e Milano Linate) al 23 febbraio sarà necessario effettuare il check-in esclusivamente presso i banchi accettazione dell’aeroporto di partenza.

In caso di check-in in aeroporto, gratuito per tutte le tariffe inclusa la Light, la compagnia consiglia di presentarsi con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del volo:

Voli nazionali e con destinazione Area Schengen: almeno 2 ore prima;

Voli Intercontinentali ed Extra-Schengen: almeno 3 ore prima.

App e sito down

Un disagio non da poco che andrà ad unirsi a quello generato dall'indisponibilità di sito e app. Ita Airways precisa infatti che "dalle18 del 22 febbraio alle 12.30 del 23 febbraio il sito ita-airways.com e l’app non saranno quindi disponibili. In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il customer center".