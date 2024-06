Ita-Lufthansa, prima intesa Ue. Giorgetti: "Presto le nozze, c'è la data"

Forse ci siamo, stavolta per davvero. Dall'Europa arriva un primo passo sulla strada delle nozze tra Ita e Lufthansa. La Commissione europea ha adottato, a livello tecnico, il suo primo orientamento positivo informale sul sodalizio tra le compagnie aeree, in attesa del verdetto ufficiale che sarà reso noto entro il 4 luglio. "Progressi decisivi", che potrebbero portare a una fumata bianca, a meno di colpi di scena o intoppi dell'ultima ora. L'intesa prevede condizioni per la tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate e sui collegamenti di corto e di lungo raggio, con l'apertura delle rotte alle compagnie rivali.

Ita-Lufthansa: primo ok dall'Ue

Il negoziato, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, si sarebbe sbloccato dopo un "cambiamento radicale di approccio" soprattutto da parte di Lufthansa. Il nodo delle rotte di corto-medio raggio e del rischio di monopolio nello scalo di Milano Linate è stato risolto garantendo che altri operatori possano subentrare alla compagnia tedesca. La quale cederà un numero più elevato di slot rispetto alle prime proposte in modo che ai potenziali concorrenti sia data la possibilità di stabilirsi in maniera più strutturato nello scalo lombardo Sulle rotte a lungo raggio tra Fiumicino verso il Nord America il braccio di ferro si è protratto per settimane. Anche in questo caso Lufthansa ha accettato di aprire le rotte più problematiche a compagnie rivali ottenendo in cambio l'ok all'ingresso di Ita fin da subito nella sua joint-venture Star Alliance di cui fanno già parte, tra le altre, United e Canada Airlines.

Giorgetti "prepara" le nozze

Il via libera arrivato dalla Commissione Ue è stato confermato anche dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "La data è fissata, sono convocati sposi e testimoni: in questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere. In questi giorni abbiamo lavorato molto duramente per superare tutti gli ostacoli e arrivare alle tanto sospirate nozze". Il nodo fino all'ultimo è quello sulle condizioni poste dalla Commissione per l'ingresso di Ita nel gruppo Lufthansa, per superare i problemi per la concorrenza legati alle rotte su Linate e non solo. Negli ultimi giorni sono stati fatti progressi: il dossier, comunque, non è ancora chiuso ufficialmente come confermano le parole del ministro.