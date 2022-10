Cambia il rapporto degli italiani con la casa

La pandemia, la crisi energetica e ambientale stanno modificando le abitudini abitative degli italiani, rivelando che sempre più persone sono orientate verso l?acquisto di una nuova abitazione e che si è meno disposti a trascorrere del tempo in casa con gli amici. Questi i risultati principali della ricerca Changes Unipol, realizzata ed elaborata da Ipsos, che ha analizzato il rapporto degli italiani con la propria abitazione e ha scattato un?istantanea su vissuto, progetti e desideri legati alla casa.

La casa diventa un luogo più individuale

In questi ultimi tre anni gli italiani hanno affrontato la pandemia prima e il conflitto russo ucraino poi, con tutte le conseguenze della crisi energetica in atto. Questi eventi hanno modificato il rapporto con la propria abitazione: ad esempio rispetto a due anni fa il 48% delle persone decide di passare meno tempo in casa con gli amici. Questo dato cresce, rispettivamente al 51% e 58%, per la Generazione X (tra 41 e 56 anni) e i Baby Boomers, i più condizionati ancora dagli effetti della pandemia. Secondo quanto emerso dall?indagine Changes Unipol, infatti, l?abitazione è diventata oggi un luogo più individuale, in cui si guarda la tv, si legge, si ascolta la radio o si sta con la famiglia. Oppure ci si dedica a hobby, lavoretti, cucina e giardinaggio. Si è persa invece la connotazione di luogo di convivialità.

Il maggior tempo trascorso in casa da soli ha indotto le persone a rendere l?abitazione più bella e funzionale: nell?ultimo anno un italiano su tre (il 32%) ha sostituito degli elettrodomestici e il 23% pensa di farlo entro il prossimo anno, mentre il 18% ha fatto cambiamenti nell?arredamento, il 17% ha ristrutturato gli interni e il 14% gli esterni. La ristrutturazione di interni ed esterni, grazie anche agli incentivi statali, rimane nei programmi per il prossimo anno, rispettivamente per il 27% e per il 24% degli italiani.

Un italiano su tre spera di cambiare casa nei prossimi due anni

Chi nonostante le migliorie non si ritiene pienamente soddisfatto della casa in cui abita, pensa all?acquisto di una nuova abitazione. Solo il 6% degli italiani ha la certezza di cambiare casa nell?arco dei prossimi due anni mentre si dichiarano ?probabilmente? pronti a questo passo il 29% degli intervistati. La certezza del cambiamento è più marcata tra gli abitanti di Torino (11%), Firenze (10%) e Bari (10%).

La preferenza per un?abitazione di proprietà rimane forte, ma viene espressa solo dal 55% degli italiani, a fronte di un 17% per l?affitto: è soprattutto nelle grandi città del Centro Nord che la propensione per l?acquisto è più marcata, con percentuali tra il 60 e il 70% circa (in particolare Milano è al primo posto con il 67%).

Sono invece i più giovani della Generazione Z (fino a 26 anni, evidentemente anche a causa di minor reddito disponibile) a indicare più frequentemente - nel 51% dei casi - soluzioni abitative alternative, quali l?affitto, le case/residence con formule ?zero pensieri? oppure il co-living.

Si guarda al prezzo ma anche all?efficienza energetica e all?impatto ambientale

Il prezzo resta il primo criterio di scelta di una nuova abitazione (64%), ma inizia a emergere una forte attenzione su impatto ambientale ed efficienza energetica. Al quinto posto tra i criteri di scelta emerge l??alta efficienza energetica/basso impatto ambientale?, indicata nel 37% dei casi, a testimonianza di una nuova sensibilità degli italiani verso risparmio e consumi sostenibili. Tra gli altri fattori, la zona (48%), la luminosità (42%) e la metratura (41%) mentre la sicurezza (presenza di telecamere nelle aree comuni e servizio di portineria) viene indicata soltanto nel 18% dei casi, all?8° posto nell?ordine di classifica.

Il centro storico perde appeal

Infine si scardina il sogno del vivere nei centri storici: potendo scegliere, soltanto 1 italiano su 4 (il 24%) preferirebbe vivere in centro città, a fronte di un 40% che vorrebbe stare in periferia, pur di avere a disposizione spazi più ampi, e di un 36% che vorrebbe andare fuori città, in un contesto più tranquillo, a contatto con la natura e in una casa più grande. I più propensi al centro delle città sono i giovani della Gen Z (34%), laddove le preferenze dei Millennials (tra 27 e 40 anni) si concentrano sulle periferie (45%) e quelle dei Baby Boomers sul fuori città (43%).

Cosa non può mancare nella casa degli italiani

Oltre al riscaldamento, considerato irrinunciabile dagli intervistati, in termini di dotazioni e accessori la priorità degli italiani è verso elementi legati al clima e all?ambiente: la possibilità di produrre energia green o comunque avere impianti energeticamente efficienti è indispensabile per il 39%, seguita dall?avere un giardino privato (37%), l?aria condizionata (32%) o una terrazza privata (30%).

È soprattutto nelle metropoli del sud che il condizionatore d?aria è considerato fondamentale (a Bari nel 43% dei casi, a Palermo nel 46%), così come è nei primi tre posti a Milano e Verona: a Firenze, Napoli Bologna e Roma, invece, al condizionatore viene preferita la terrazza privata.

La casa hi-tech non sembra invece per ora una priorità, visto che le tv di ultima generazione sono indicate come ?must have? solo nel 19% dei casi, così come l?home security (10%, che però sale al 18% per la Gen Z) e la domotica (7%).