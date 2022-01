Tredici miliardari in più nella classifica di Forbes. Chi sono gli italiani più ricchi

Tredici miliardari in più in meno di due anni. Di tanto è cresciuto il numero dei "paperoni" italiani nella Lista Forbes tra marzo 2020 e novembre 2021 (e dunque in 21 mesi). Lo sottolinea Oxfam Italia, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze in oltre 90 Paesi del mondo, nel rapporto "La pandemia della disuguaglianza", pubblicato oggi in occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos.

"Nel primo anno di convivenza con il coronavirus in Italia è cresciuta la concentrazione della ricchezza" si legge nel rapporto dell'organizzazione che snocciola numeri piuttosto eloquenti: la quota di ricchezza detenuta dall'1% più ricco della popolazione supera oggi di oltre 50 volte quella detenuta dal 20% più povero dei nostri connazionali. Il 5% più ricco degli italiani deteneva a fine 2020 una ricchezza superiore a quella dell'80% più povero. Con la pandemia le disuguaglianze si sono ulteriormente acuite: il valore aggregato dei patrimoni dei super-ricchi è aumentato del 56%, toccando quota 185 miliardi di euro alla fine dello scorso novembre.

I 40 miliardari italiani più ricchi, si legge nel rapporto, posseggono oggi l'equivalente della ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri (18 milioni di persone adulte). L'inversione delle fortune, iniziata dalla metà degli anni '90, con una marcata divergenza tra le quote di ricchezza del 10% più ricco e della metà più povera della popolazione italiana, non sembra allentarsi nel biennio 2020-2021 con le famiglie più povere incapaci di intercettare la significativa crescita del risparmio registrata durante la pandemia.

La classifica degli italiani più ricchi

Ma chi sono in concreto i nostri connazionali "paperoni"? Dando un'occhiata alla classifica di Forbes l'italiano più ricco in assoluto è Giovanni Ferrero, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria: la sua ricchezza è stimata in 35,1 miliardi di dollari, una fortuna che gli vale il "titolo" di 40esimo uomo più ricco sul pianeta. Il secondo uomo più ricco d'Italia e il 62° al mondo è invece Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica, con una ricchezza di 25,8 miliardi di dollari. Segue l'imprenditore Stefano Pessina (al 234° posto tra i più ricchi del pianeta) la cui ricchezza è valutata da Forbes in circa 9,7 miliardi di dollari.

Con un patrimonio di 9,1 miliardi al quarto posto c'è invece Massimiliana Landini Aleotti, imprenditrice del settore farmaceutico che è anche la donna più ricca d'Italia. Il quinto italiano più ricco è invece il celebre stilista Giorgio Armani (7,7 miliardi di dollari), seguito da Silvio Berlusconi (7,6 miliardi) e da Augusto e Giorgio Perfetti, proprietari dell'azienda Perfetti Van Melle, produttrice di caramelle e gomme da masticare.

L'ottavo uomo più ricco d'Italia è invece Giuseppe De Longhi (presidente dell'omonima azienda), mentre al nono posto, con un patrimonio di 5,1 miliardi di dollari, troviamo Gustavo Denegri, attivo nel settore delle biotecnologie. A chiudere la top ten c'è Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo Prada, con una ricchezza di 4,6 miliardi di euro. In tutto sono 50 gli italiani nella classifica di Forbes: tra loro ci sono molti volti noti all'opinione pubblica tra cui l'ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia (patrimonio stimato di 1,4 miliardi), John Elkann e l'imprenditore Diego Della Valle.