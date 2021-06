I migliori atleti della categoria gareggeranno a bordo dei velocissimi catamarani F50, equipaggiati con tecnologia foil che permetterà agli scafi di “volare” sulle acque cristalline di “Mar Grande” a velocità incredibili di quasi 50 Nodi (circa 100 km/h). Le otto nazioni - in rappresentanza di Australia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Spagna, Nuova Zelanda e Stati Uniti - e i loro team internazionali si affronteranno in un evento che si annuncia tra i più suggestivi del campionato. Una gara avvincente tra imbarcazioni identiche dove sarà l’abilità degli atleti a fare la differenza e garantire il massimo dell’adrenalina.

Quando SailGP approderà a Taranto avrà anche l'obiettivo di lanciare la sfida collettiva per il futuro del pianeta. Attraverso il programma #raceforthefuture, SailGP è la prima organizzazione sportiva che produce eventi ad impatto climatico positivo, compensando più dell’impronta di carbonio prodotta per la realizzazione del campionato, difendendo un mondo alimentato dalla natura con l'obiettivo finale di accelerare la transizione verso l'energia pulita.

SailGP -si legge in una nota- lavorerà a stretto contatto con Taranto sull'obiettivo comune di un impatto sociale e ambientale tangibile, sia con progetti green locali che lascino un segno sul territorio, sia coinvolgendo direttamente la comunità grazie al SailGP Inspire Program, dedicato ai giovani dai 9 ai 23 anni, con percorsi di formazione, carriere e vere e proprie gare.

L’Italy Sail Grand Prix sarà -continua la nota- il secondo evento a impatto climatico positivo, questo significa che abbiamo già compensato l'impronta di carbonio dell'evento. Siamo davvero orgogliosi di essere la prima organizzazione a raggiungere sia il Carbon Neutral International Standard che a far parte dell'iniziativa delle Nazioni Unite Climate Neutral Now.

A sostegno di ciò, abbiamo voluto assicurarci che i fan che acquisteranno i biglietti potranno godersi la loro esperienza con SailGP sapendo che il loro è un biglietto ad impatto climatico positivo. Infatti per ogni biglietto venduto € 1,50 sarà destinato a un progetto di energia rinnovabile delle Nazioni Unite.

SailGP e la Città di Taranto ospitano per la prima volta in Italia un format di gara innovativo: due giorni di regate di flotta e una super sfida finale che vedrà coinvolte le prime 3 barche con il punteggio più alto. Chi arriva primo nella regata finale sarà incoronato vincitore dell’ Italy Sail Grand Prix. Gli italiani avranno un motivo in più per seguire le gare, a bordo del Japan SailGP team, è presente Francesco Bruni otto volte campione del mondo e timoniere di Luna Rossa nell’ultima America’s cup.

Porta con te un documento di riconoscimento in corso di validità il giorno della gara. Quest'ultimo, verrà controllato al momento dell'ingresso e dovrà corrispondere al nominativo riportato sul biglietto.