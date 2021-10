L'azienda che chiude una settimana perché mancano le materie prime

Lo stabilimento Iveco di Brescia rimarrà chiuso dal 18 al 22 ottobre prossimo. Il motivo? La produzione verrà sospesa perché mancano le materie prime. Per ''rimediare'' a questa situazione verrà attivato una sorta di contratto di solidarietà per i lavoratori, in attesa che riprendano le attività (che proseguiranno però in smart working per alcune mansioni).

Lo annunciano i sindacati confederali a seguito dell'incontro con Cnh Industrial: il motivo alla base della sospensione sarebbe legato alla carenza di materie prime e quindi di componentistica, circostanza che coinvolge diverse aziende in tutto il mondo.

In particolare, per lo storico stabilimento bresciano di Via Volturno mancherebbero componenti quali semiconduttori, chip e parti elettroniche. L'immediata attivazione della "solidarietà" come ammortizzatore sociale è previsto nel contratto firmato alla fine dello scorso anno. Per sopperire alla sospensione dell'attività saranno utilizzati, in via prioritaria, i Permessi annui retribuiti e le ferie non godute degli anni precedenti.