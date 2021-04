Allergan Aesthetics Italia nomina Jelena Petrovic nuovo general manager

Allergan Aesthetics, parte del Gruppo AbbVie da maggio 2020, annuncia oggi la nomina di Jelena Petrovic a General Manager Allergan Aesthetics Italia e Amministratore Delegato di Allergan SpA a riporto di Mark Wilson, Vice President, Allergan Aesthetics, Area Western Europe & Canada. Jelena Petrovic succede a Nicola Di Menna che lascia la carica dopo 30 anni durante i quali, sotto la sua guida, l’Azienda è cresciuta significativamente, affermando la sua leadership. Medico, con un Master in Health Care Economics presso l’Università Sapienza di Roma, Jelena Petrovic ha una esperienza radicata e pluriennale nel settore farmaceutico e dell’Health Care.

Nel 2002 ha iniziato la sua carriera in MSD, dove ha ricoperto diversi incarichi nella direzione medica e nelle vendite fino a diventare, nel 2009, Director Medical Affairs Virology. In AbbVie dal 2013, ha reso possibile e favorito l’ingresso dell’Azienda nel mercato dell’Epatite C in qualità di Head Medical Affairs Hepatology. Grazie ai risultati ottenuti e alla resilienza mostrata in anni cruciali per AbbVie, Jelena ha poi assunto nel 2017 il ruolo di Business Unit Director HCV occupandosi del lancio di Maviret (glecaprevir / pibrentasvir) in Italia portandolo ad essere in breve tempo leader di mercato.

"Sono davvero molto fiera di assumere la guida di Allergan Aesthetics" afferma Jelena Petrovic, che continua: "E' una sfida che colgo con orgoglio e forte senso di responsabilità. Due valori che mi guideranno in questo percorso di affermazione della nostra leadership in un settore - quello della medicina estetica - sempre più in crescita anche nel mercato italiano”.

“Allergan ha saputo rispondere alle esigenze di milioni di persone nel mondo, la nostra storia ha solide basi che poggiano sulla fiducia verso un’Azienda da 30 anni impegnata nella costante ricerca scientifica, nell’innovazione al servizio del paziente e nella formazione del medico specialista” continua Jelena. “Credo ci sia bisogno di alimentare una comunicazione chiara ed efficace che aiuti il paziente ad orientarsi nel mondo della medicina estetica, da considerare sempre come una branca della medicina” prosegue.

“La medicina estetica ci consente di trattare gli inestetismi, del viso e del corpo, che una volta migliorati possano apportare un beneficio psico fisico alla persona. Considerarla come un'opzione per aiutare le persone a vivere la loro vita al meglio è la nostra missione per il futuro e sapere che, grazie al nostro impegno nel guidare l’innovazione nella medicina estetica, aiutiamo tanti a sbloccare il proprio potenziale di fiducia, mi rende orgogliosa di questo incarico”, conclude.