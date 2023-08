L'azienda che lascia 350 lavoratrici senza stipendio

Da questo mese le 350 lavoratrici della fabbrica bolognese dell'azienda La Perla, che produce abbigliamento intimo di lusso, saranno senza stipendio. L'ennesima beffa per le dipendenti del sito di via Mattei, che già ricevevano una busta paga più "povera" in seguito a un accordo di solidarietà, parte di un piano di rilancio concordato tra i sindacati e la proprietà, il Fondo olandese Tennor, guidato dal finanziere tedesco Lars Windhorst.

Caso La Perla: tavolo al Mimit il 5 settembre

Proprio il Fondo che detiene il marchio dal 2018 non avrebbe rispettato gli accordi presi mesi fa con la Regione e i dipendenti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy sta seguendo con attenzione il caso: in seguito alle interlocuzioni dei giorni scorsi, è stato convocato per martedì 5 settembre 2023 alle ore 15:00, in modalità mista, un tavolo sulla crisi del gruppo. All'incontro sono stati invitati i rappresentanti dell'azienda, delle parti sociali e i sindacati. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, hanno definito "inaccettabile" il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti del gruppo La Perla di Bologna.

"La proprietà non ha mantenuto gli impegni presi"

"Questa decisione presa dall’azienda - spiegano il presidente Bonaccini e l’assessore Colla - è una palese violazione degli impegni assunti dalla proprietà con le Istituzioni, Regione in primo luogo, e con i sindacati. Non è pensabile lasciare queste lavoratrici e lavoratori senza certezze per il loro futuro, così come è inaccettabile tollerare che la proprietà non abbia mantenuto nessuno degli impegni che si era assunti. Già all’inizio di luglio avevamo scritto a Ministero per chiedere di convocare un incontro urgente con la proprietà, le istituzioni e le organizzazioni sindacali. Perché è indispensabile trovare soluzioni che salvino il sito produttivo, il valore del marchio La Perla e i posti di lavoro. Non siamo ancora stati convocati dal Ministero, e siamo stupiti da questa mancanza di attenzione da parte del governo. Rinnoviamo con forza la richiesta di convocazione del tavolo ministeriale, perché non è possibile indugiare oltre".

