I 750mila lavoratori che aspettano la cassa integrazione da 5 mesi

Ci sono quasi 750mila lavoratori di imprese artigiane che attendono da ottobre 2020 la loro cassa integrazione Covid: tutti queste persone, dipendenti di circa 200mila imprese artigiane, non hanno percepito la cassa negli ultimi tre mesi dello scorso anno né a gennaio e febbraio del 2021. Una situazione segnalata da Unimpresa, secondo cui a bloccare l'erogazione del sussidio, ci sarebbe un ostacolo di natura tecnica, un intoppo che continua a frenare i pagamenti della Cig nonostante la firma a un decreto di variazione dei capitoli del bilancio pubblico firmato dal neoministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Cosa blocca le cig

"Quel provvedimento, purtroppo, a oggi non ha prodotto gli effetti sperati. I titolari delle imprese artigiane hanno, dal canto loro, provato in tutte le maniere a sostenere i loro lavoratori, ma chiaramente la situazione di mercato in cui la maggior parte di queste imprese naviga, non consente più ulteriori sforzi e per i loro lavoratori la situazione diventa sempre più pesante" commenta il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi.

"Tali ritardi che si aggiungono alle ormai altrettanto gravi situazioni delle casse integrazioni delle aziende degli altri comparti in cui vi sono numerosi casi di pratiche incagliate, mette ancora una volta in luce la necessità che ormai da tempo Unimpresa sostiene, di una doverosa riforma degli ammortizzatori sociali con l'introduzione di un ammortizzatore unico, sostituendo i ben 25 diversi modi per richiedere di fatto la stessa cosa: la Cassa integrazione". È auspicabile, in vista dell'imminente scadenza delle 12 settimane di Cig Covid prevista per il prossimo 31 marzo 2021 "un intervento in tale direzione, con una proroga al 31 dicembre 2021di un unico ammortizzatore senza costi aggiuntivi per le aziende" conclude Assi.