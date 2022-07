È vero che i lavoratori stranieri "ci pagano le pensioni"?

I lavoratori stranieri in Italia versano più contributi di quanti ne ricevono indietro sotto forma di prestazioni penionistiche. A renderlo noto è stato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico durante il convegno 'Il fenomeno migratorio e gli effetti sulle pensioni pagate all'estero' a Roma. I dati sono eloquenti: a fronte di 10.8 miliardi di euro di contributi versati (su 163 miliardi di contributi totali) i lavoratori extracomunitari percepiscono pensioni per 1.2 miliardi su un totale di 300 miliardi di euro. Sebbene sia forse semplicistico e impreciso dire che "i migranti ci pagano le pensioni" (frase spesso usata nel dibattito politico) non è affatto sbagliato affermare che gli stranieri sono "contribuenti netti" dell'Inps: facendo due conti versano circa il 6.6% del totale dei contributi, ma ricevono appena lo 0,4% delle pensioni erogate dall'ente previdenziale.

"I cittadini extracomunitari - ha osservato Tridico - contribuiscono di più al mercato del lavoro rispetto a quanto ricevono in termini di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche". Già il predecessore di Tridico, Tito Boeri, aveva fatto notare ormai qualche anno addietro che "avere immigrati regolari ci permette di avere flussi contributivi significativi" e che senza l'apporto dei migranti l'Inps sarebbe andata incontro a delle difficoltà.

In diminuzione le pensioni pagate all'estero

Nel corso del convegno Tridico ha affrontato diversi altri temi, snocciolando ad esempio alcuni numeri sulle pensioni pagate all'estero. "Per ogni cento italiani presenti nel nostro Paese - ha detto -, ce ne sono quasi nove che invece vivono" fuori dal nostro Paese. Secondo i numeri della Fondazione Migrantes, ha reso noto il presidente dell'Inps, "sono oltre 5,6 milioni gli iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), coloro, cioè, che hanno segnalato allo stato di essere emigrati altrove nel mondo".

In ogni caso l'andamento delle pensioni pagate all'estero è in diminuzione. "Concorrono a questo andamento tre diverse condizioni" ha fatto sapere Tridico. "La prima condizionè l'esaurimento o forte ridimensionamento dei flussi migratori tradizionali verso alcuni Paesi (soprattutto del continente americano e in Australia), per cui moltissimi titolari delle prestazioni sono i superstiti dei protagonisti delle ondate migratorie dello scorso secolo". "La seconda - ha sottolineato - al pari delle pensioni nazionali che ha scontato gli interventi normativi che hanno inciso pesantemente sul numero delle nuove pensioni. La terza condizione è, invece, legata alla pandemia che si è resa responsabile di un importante incremento delle pensioni eliminate".

Effetto Covid sulle pensioni

L'incremento maggiore dell'eliminazione delle pensioni in pagamento all'estero si è avuto in effetti nel 2021 (il primo anno post-pandemico), ed è stato pari al 45,1% rispetto al 2019. Le pensioni eliminate in Italia nel primo anno di pandemia sono invece "cresciute del 15,4%, mentre il dato triennale è pari all'8,2%" ha reso noto il presidente dell'Inps. "Il trend delle pensioni vigenti - ha spiegato - sia in Italia che all'estero è in diminuzione già da diversi anni. Negli ultimi due, purtroppo, ha inciso anche la pandemia che ha comportato un importante incremento delle pensioni eliminate".

"Mentre in Italia - ha aggiunto - l'eliminazione delle pensioni in pagamento avviene, di regola, a brevissima distanza dall'evento, all'estero, soprattutto nei Paesi extra Ue, le eliminate si consolidano dopo le verifiche dell'esistenza in vita che, per motivi tecnici, ha tempi più lunghi". A febbraio un report di Itinerari Previdenziali aveva stimato in 1,1 miliardi di euro il risparmio tristemente prodotto nel 2020 da Sars-CoV-2 a favore delle casse Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio (2020-2029).