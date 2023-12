Influencer, insegnista e social seller: le professioni destinate ad emergere nel 2024

Non poteva non esserci un esperto di intelligenza artificiale tra le professioni destinate a emergere nel 2024. Questa figura sarà sempre più ricercata nel mondo del lavoro così come tante altre professioni autonome legate all’utilizzo della tecnologia e dei social network. Ma c’è una sorpresa, tra le 10 professionalità destinate a emergere nel 2024 ci sono anche tanti professionisti che non hanno nulla a che fare con il mondo del web. Di quali lavoratori autonomi si tratta?

Italia prima in Europa per numero di lavoratori autonomi

L'Italia è il primo paese in Europa per numero di lavoratori autonomi, con ben 4,3 milioni di persone coinvolte. Dietro di noi il Regno Unito (con poco più di 4 milioni), poi nettamente staccate Francia (3,3 milioni) e Germania (3,1 milioni). In ogni caso il numero di freelance in Europa risulta in aumento: nel 2022 erano più di 27 milioni con una crescita del +1,6% rispetto all'anno precedente.

Questo aumento si deve anche alla Gig Economy, ossia all’economia basata sul lavoro a chiamata, che ha visto i ricavi aumentare del +123% in cinque anni. Recentemente sono nate nuove professioni destinate a essere protagoniste nel 2024: dall’influencer al social seller professioni intellettuali non regolamentate da albi, ordini o collegi.

"Tra le professioni in crescita, stiamo notando una forte richiesta di mediatori familiari: a seguito della riforma Cartabia, la nostra associazione sta ricevendo numerose richieste dai Tribunali per fornire elenchi dei nostri soci specializzati in tale settore – dichiara Luciana Barone presidente di Formazione24H, associazione riconosciuta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che s’impegna a promuovere l’eccellenza e la qualità nel mondo professionale –. Continuano ad aumentare anche gli influencer e si fanno strada professioni come l’insegnista e il social seller".

Le 10 professioni che emergeranno nel 2024

"Sempre più persone abbracciano professioni intellettuali non regolamentate da albi, ordini o collegi professionali - spiega Luciana Barone -. Si tratta di attività dove spesso la creatività e l'innovazione giocano un ruolo chiave". Vediamo insieme quali sono secondo gli esperti di Formazione24H le 10 professioni destinate a emergere nel 2024: