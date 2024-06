Poverissimi lavoratori: con o senza laurea, con questi mestieri si fa la fame

Chi di voi non conosce almeno un lavoratore povero? Una persona che pur lavorando non riesce a pagasi le spese essenziali per vivere, trovandosi costretta magari a fare un secondo lavoro o a chiedere un aiutino a mamma e papà? Forse non lo sapete ma sicuramente ne frequentate almeno più di uno, perché di lavoratori sottopagati, pur con un regolare contratto di lavoro, ce ne sono davvero tanti. Hanno stipendi da fame sotto i 9 euro l’ora, così bassi che non riescono nemmeno a superare la soglia di povertà definita ogni anno dall’Istat. Sono quelli che guadagnano poco più di mille euro netti al mese. Il fenomeno, vi sembrerà strano, interessa pure i laureati. E così mentre in Italia si discute ancora sul salario minimo, all'estero si parla già di salario dignitoso. Ma andiamo per ordine.

Come calcolare la propria soglia di povertà

Siete curiosi di sapere se fate parte dei cosiddetti "lavoratori poveri"? Andate sul sito dell’Istat e utilizzate il calcolatore messo a disposizione dall’Istituto nazionale di statistica per individuare la vostra 'soglia di povertà'. Quella che indica il valore monetario a prezzi correnti del paniere di beni e servizi considerati essenziali per il vostro nucleo familiare. La somma minima che si dovrebbe avere a disposizione per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento. Si calcola in base dell’età, al numero dei componenti della famiglia, della regione e della tipologia del comune di residenza. Attenzione però perché alcune persone potrebbero avere brutte sorprese, anche se poi non sarà certo un calcolatore a svelarci che abbiamo già speso tutto lo stipendio prima del prossimo bonifico, senza concederci vizi.

Per un ragazzo o una ragazza con meno di 30 anni che vive da solo/a a Roma la soglia di povertà è fissata a 1.034,26 euro. Per una famiglia con due bambini piccoli con meno di 3 anni a 1.761,98 euro (vedi foto sopra). Ma secondo voi quanto guadagna, ad esempio, un vigilantes?

Un addetto al controllo e alla vigilanza inquadrato al livello D del contratto collettivo dei servizi fiduciari prende uno stipendio di 1.025 euro lordi al mese. Per 8 ore di lavoro al giorno, 40 settimanali e 22 giorni di lavoro al mese. Una cifra che a Roma, ad esempio, si attesta poco sotto la soglia di povertà. Ma perché lamentarsi? Con il rinnovo del contratto scaduto da più di 7 anni gli addetti alla sicurezza hanno ottenuto a partire dal 2024 anche la 14esima. Cosa volere di più? Provocazioni a parte, c’è da segnalare che la situazione è persino peggiore di quanto sembra. Sì, perché l’ultimo anno utile per calcolare la soglia di povertà sul sito dell’Istat è il 2022, quando la busta paga di un addetto alla vigilanza era di appena 1.000 euro (vedi foto sotto). Grazie al rinnovo del contratto avvenuto nel 2023 questi lavoratori hanno ottenuto un aumento di 25 euro lordi al mese. Il tutto mentre i prezzi sono letteralmente esplosi. Si suppone quindi che la soglia di povertà relativa al 2024 sia molto più alta rispetto all’ultima indicata dall’Istat.

Ma questo non è un segreto, lo sanno tutti che i vigilantes sono tra le categorie più sottopagate d’Italia. Molti invece non sanno che ce ne sono tante altre che si trovano nella loro stessa situazione, a volte anche peggio. E poi ci chiediamo perché in Italia l’economia non gira e non si fanno più figli.

Tutte le paghe orarie sotto i 9 euro

A dire che 1.000 euro lordi al mese non sono una retribuzione equa sono stati anche i giudici della Corte di Cassazione, sostenendo che una cifra del genere non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ma il diritto alla sopravvivenza può valere 5,80 euro lordi l’ora? O nel caso della vigilanza armata 7,29 euro l’ora? Le cose non vanno meglio nemmeno per altre categorie di lavoratori, le cui paghe orarie sono lontane anni luce da quei 9 euro del salario minimo di cui si parla tanto in Italia. Spoiler: in Germania potrebbe salire a 15 euro.

Non stiamo parlando solo dei braccianti agricoli che prendono meno di 6 euro l’ora. A non passarsela bene sono anche le badanti, che vengono pagate 6,40 euro l'ora, e gli addetti alle pulizie, che prendono al massimo 7,60 euro, quando riescono a farsi fare un contratto. Una parrucchiera, un barbiere, un’estetista, un tatuatore, un operatore di un centro benessere vengono pagati invece 7,70 euro (senza 14esima). Molto meno gli apprendisti. Stanno poco sotto gli 8 euro anche gli addetti alle mense e i centralinisti. Avete amici che fanno questi lavori? Probabilmente sono dei lavoratori poveri, anche se poi non è detto visto che stiamo parlando di minimi retributivi.

Secondo una rilevazione Filcams - Federazione italiana dei lavoratori del commercio, turismo e servizi, la situazione è critica anche nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo. I camerieri, ad esempio, arrivano a prendere poco più di 8 euro lordi l’ora. Ma il vero problema in questo settore sono soprattutto le irregolarità contrattuali, come dimostrano le inchieste di Matteini per Today.it. "Sotto i 1.500 euro lordi pensiamo non si possa vivere con dignità", ha tuonato il funzionario della sigla sindacale Tommy Ruzzante, soglia limite sulla quale avevamo posto anche noi l’attenzione parlando di nuove assunzioni di vigili urbani a Roma.

Laureati a caccia di retribuzioni più alte

Il 'problema stipendi' in Italia riguarda moltissimi lavoratori, quasi uno su due. Secondo il sondaggio "New Year, New Career" realizzato da Monster.com il 96 per cento del campione ha dichiarato di essere alla ricerca di un nuovo impiego. Il 40 per cento lo fa perché necessita di un reddito più alto, il 34 per cento perché ha bisogno di maggiori opportunità di crescita, il 25 per cento per lasciarsi alle spalle un ambiente di lavoro tossico. Nel 2022 ci sono stati ben 2,2 milioni di licenziamenti volontari, con un aumento del 13,8 per cento rispetto all’anno precedente. Si registrano abbandoni persino nella pubblica amministrazione, con alcuni concorsi pubblici ignorati dai candidati più qualificati per via dell’offerta di contratti a tempo determinato e di stipendi poco allettanti.

E se un notaio in media guadagna 265mila euro l’anno, un analista finanziario 110mila, un ingegnere aeronautico 98mila, un medico 75mila, un commercialista 36mila e un avvocato qualche centinaia di euro in meno, perché in Italia alcuni laureati sono pagati molto ma molto meno?

Offerte di lavoro per neolaureati da 450 euro al mese

L’argomento infiamma i social, anche perché in giro si trovano offerte di lavoro per neolaureati anche da 450-600 euro al mese, "dal lunedì al venerdì, disponibilità full time" e con pochissime prospettive future (vedi foto sopra e sotto). Alcuni utenti sostengono che ormai ci sono troppi laureati in giro, altri che gli stipendi si abbassano per colpa di quelli che accettano lavori da poche centinaia di euro. "Non sono abbastanza intelligenti da lasciare vacanti quei posti con paga ridicola", scrive ad esempio Luca.

Con la laurea è sicuramente più facile trovare lavoro, ma negli ultimi anni per queste figure specializzate si è registrato un fortissimo calo del valore reale delle retribuzioni. Sarà colpa del fatto che in Italia ci sono soprattutto piccole e medie imprese che a differenza delle multinazionali non possono permettersi professionisti con stipendi troppo alti? Sarà per il peso delle tasse sul lavoro o per l'inflazione?

Sicuramente c’è sempre qualcuno che se la prende con il governo, con la "classe dirigente incapace", e chi invece ricorda che all’estero i nostri connazionali sono considerati una risorsa. Proprio come i ricercatori, per i quali qualcosa è già stato fatto ma non abbastanza. Basti sapere che un dottorando prende poco meno di 1.300 euro lordi al mese, 800 euro fino a un paio di anni fa, mentre un dottore di ricerca guadagna in media 33mila euro l’anno, contro i 50mila di Francia e Germania. In alcuni Paesi d'oltralpe ci sono persino aziende che hanno introdotto il "salario dignitoso" per tutti i dipendenti, che va da 1,5 a 3 volte il salario minimo, mentre noi siamo ancora uno dei pochi paesi europei a non aver introdotto nemmeno quello. Secondo voi, viste le offerte di lavoro che ci sono in Italia, i nostri giovani fanno bene a trasferirsi all’estero?