Dove si lavora 4 giorni a settimana a parità di stipendio

Lavorare 4 giorni a settimana a parità di stipendio si può. È la novità in arrivo in Portogallo, dove il governo socialista guidato dal premier António Costa si prepara a introdurre la cosiddetta settimana lavorativa corta per il settore privato. Un esperimento simile a quello intrapreso nel Regno Unito che durerà sei mesi a partire dal 2023 e potrebbe essere esteso anche alla pubblica amministrazione se dovesse dare risultati positivi. Il via libera alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario è arrivato direttamente dal consiglio permanente della concertazione sociale, al quale il governo di Lisbona aveva presentato il proprio progetto pilota alcuni giorni fa.

L'esperimento, della durata di sei mesi, si dovrebbe svolgere prevalentemente l'anno prossimo e prevede un periodo di valutazione finale che si estenderà probabilmente fino al 2024. Il piano coinvolgerà solo le imprese private su base volontaria, senza alcun sostegno finanziario dello Stato (che si limiterà a fornire servizi di consulenza). “Vogliamo far capire ai giovani che stiamo cercando di soddisfare le loro aspettative e di mettere l'agenda al centro di una crescita che può essere tale solo se è inclusiva", ha detto il ministro del lavoro Ana Mendes Godinho.

Il governo approverà la misura in un più ampio pacchetto normativo, comprensivo anche di uno studio sui "nuovi modelli di organizzazione, tra cui esperienze come la settimana di quattro giorni in diversi settori e l'uso di modelli ibridi di lavoro faccia a faccia e telelavoro". Nei mesi scorsi Mendes Godinho ha menzionato un altro progetto per sviluppare la settimana di quattro giorni anche nella pubblica amministrazione.

E in Italia? Qui da noi il dibattito sembra restare ancorato al passato. Chi riteneva che le nuove esigenze lavorative sperimentate nel corso della pandemia avrebbero portato anche molte aziende della Penisola a decidere di ridurre l'orario lavorativo, almeno "in presenza", è rimasto deluso. E se lo smart working generalizzato rimane un'utopia in Italia, è facile immaginare quali sarebbero le reazioni degli imprenditori (o almeno della maggioranza di essi) davanti a proposte di settimane lavorative ridotte.