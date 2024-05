Raffica di assunzioni entro luglio: i profili più richiesti

Operai specializzati, fabbri, saldatori, elettricisti e tecnici sono le professioni più richieste sul mercato del lavoro, con le imprese che contano di assumere entro luglio 1,6 milioni di persone. L’incontro tra domanda e offerta non è sempre così facile, anche dopo lo stop al reddito di cittadinanza, ma gli operai addetti ai macchinari dell'industria tessile e delle confezioni sono praticamente introvabili (vedi foto sotto). Secondo il Borsino delle professioni il 78,9 per cento di quelli richiesti non si trova facilmente mentre la percentuale per gli ingegneri si attesta al 58,8 per cento. Ma qual è lo scenario per l'estate 2024?

Previste 1,6 milioni di assunzioni entro luglio

In vista dell’estate 2024 le offerte di lavoro registrano un’impennata. Le assunzioni previste a maggio sfiorano le 500mila unità, 494mila per essere precisi, mentre se calcoliamo i tre mesi fino a luglio si arriva a 1,6 milioni. A rilevarlo l'ultimo Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ricordando che spesso le aziende fanno fatica a trovare i profili richiesti. Per il 48 per cento dei posti disponibili già questo mese non è facile trovare candidati. Tradotto in numeri vuol dire che circa 238mila posizioni rischiano di restare scoperte.

La domanda di lavoro resta sostenuta, risultando in crescita di circa 27mila unità rispetto a maggio 2023 (+5,8 per cento) e di quasi 35mila sul corrispondente trimestre dell'anno scorso (+2,2 per cento). A fare da traino sono il Sud e le Isole, che si presentano come l'area più dinamica con 140mila contratti attesi (+15mila, +11,9 per cento). Contratti che, nel complesso, sono di durata variabile: da oltre un mese al tempo indeterminato.

Le assunzioni per settore

Quali settori avranno maggior bisogno di lavoratori? I servizi in primis: daranno lavoro a 357mila lavoratori a maggio e a circa 1,2 milioni fino a luglio mentre nell'industria si prevedono più di 136mila nuove assunzioni nel mese in corso e oltre 410mila nel trimestre (vedi foto sotto).

Boom di richieste nella filiera del turismo in vista della partenza della stagione estiva 2024. Sono 119mila le opportunità lavorative offerte a maggio tra alberghi, alloggi, bar e ristoranti, 405mila nel trimestre a luglio. Molte anche le assunzioni previste nel settore servizi alle imprese, con 115mila entrate programmate nel mese e 358mila nel trimestre.