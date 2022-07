Il posto fisso nel pubblico non è un miraggio: chi trova lavoro

Hanno circa 30 anni e almeno una laurea, spesso però svolgono un lavoro che richiede competenze inferiori e hanno poche prospettive di crescita professionale. Ecco l'identikit dell'impiegato pubblico secondo un’indagine USB (unione sindacale di base) Cestes. L'attenzione è andata su 1170 nuovi assunti dal 2018 nella Pubblica Amministrazione. L'inchiesta e? stata svolta prima che le nuove modalità di reclutamento volute dal ministro Renato Brunetta introducessero elementi di precarietà anche nella Pubblica Amministrazione con le assunzioni legate al Pnrr, contratti a termine, collaborazioni esterne, apprendistato.

Le assunzioni quindi ci sono, ed ecco sfatato il primo mito del lavoro che non c'è. Poi emerge un ritratto degli impiegati molto diverso dal luogo comune del dipendente pubblico scansafatiche.

Chi trova lavoro nel settore pubblico

Il 38% del campione lavora nelle amministrazioni centrali, il 34% negli Enti pubblici non economici e il 23% nelle amministrazioni locali, il 5,5% in altri enti. Lo strumento d’indagine è un questionario Cawi (compilazione di un questionario via web). Tra gli intervistati prevale il genere femminile (58,8%), e i trentenni costituiscono oltre la metà del panel (51,5%): la fascia d’età più consistente è 30-34 anni (29,4%), seguita da 35-39 (22,1%). I quarantenni sono il 24,9%, i cinquantenni il 13,5% e gli under 30 il 10,1. Il 39,6% risiede al Nord, il 34,7% al Centro e il 25,8% tra Sud e Isole. Il 40,4% ha dovuto spostarsi dal proprio comune di residenza e tra questi il 39,6% proviene da un’altra regione.

L’86% è almeno laureato, contro il 12,6% con diploma di scuola media superiore e l’1,4% con la media inferiore. Il 90,5% aveva già avuto esperienze lavorative, prevalentemente nel settore privato, essenzialmente come lavoratori autonomi. Il 77,9% proviene da famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (o lavoravano). Quasi la metà (49,1%) è stata assunta con profilo da funzionario, il 36,5% da impiegato e il 7,4% come operatore/ausiliario.

Pro e contro del lavoro nella pubblica amministrazione

Molti degli intervistati si sentono sottoimpiegati rispetto alle proprie competenze - titoli di studio elevati a cui pero? non sempre consegue la copertura di una posizione in cui e? richiesta la laurea - relegati a mansioni ripetitive e alienanti e perciò impossibilitati a fornire il contributo che potrebbero dare. In buona sostanza la pubblica amministrazione dilapida il patrimonio professionale a disposizione.

Il 38,5% dichiara che anche un titolo di studio inferiore a quello posseduto sarebbe bastato a ricoprire il profilo professionale assunto, con punte del 54% per i dipendenti delle Amministrazioni centrali e al 47,5% per quelle locali. Di contro è molto basso (12,6%) negli enti pubblici non economici. Il 45,8% dichiara di possedere un livello di istruzione troppo elevato per le attività effettivamente svolte. Si arriva al 54,7% di “sovra istruiti” negli enti pubblici non economici. Il campo e la tipologia di studi fatti risultano invece largamente appropriati per le mansioni svolte. Dei “sovra istruiti” il 56,2% pensa in futuro sia possibile accedere a un inquadramento coerente con il titolo di studio, ma il 29% ritiene che sia difficile.

Le retribuzioni sono considerate inadeguate e le prospettive di carriera assenti. Il posto fisso nel pubblico garantisce però una stabilita? che, per le nuove generazioni, e? una novità.

Sotto accusa è l’organizzazione del lavoro antica ed estremamente burocratica, nella quale non sono chiari ruoli e responsabilità. Punto dolente è l’assenza di formazione, denunciata dalla grande maggioranza di nuovi assunti, che equivale alla rinuncia a valorizzare il personale e a farne un punto di forza. Altri mali sono i tagli realizzati con la spending review e l’influenza della politica.

Anche il sindacato non è visto bene. Si ritiene che non svolga più la sua funzione, proponendo contrattazioni al ribasso e la logica del “meno peggio”: meglio rinunciare ad alcuni diritti che perdere il posto. I neoassunti intercettati ritengono infatti che per migliorare la propria condizione sia più utile rivolgersi direttamente al datore di lavoro.

Pubblica amministrazione, cosa non funziona

Per quanto riguarda i giudizi generali sulla pubblica amministrazione, oltre il 77% non crede che i dipendenti pubblici siano fannulloni ma solo il 35,2% pensa che siano molto qualificati (il 34,8% non lo pensa, il 30% dà un giudizio neutro). Sebbene il 46,4% ritenga la pubblica amministrazione orientata al servizio del cittadino (non lo è per il 26,7% e il 26,9% rimane in campo neutro) il 46,2% la giudica non efficiente (lo è per il 25%), perché sono troppi i dipendenti pubblici anziani e non formati bene (71,6%), ci sono ancora sprechi (68,1%) e il 55,3% ritiene che il vero problema siano le ingerenze politiche (per il 25,8% non lo sono). Divisivo il giudizio sul rinnovamento del settore: per il 39,8% c’è stato, per il 34,4% no e il 25,8 non si sbilancia. Resta il fatto che i diritti dei lavoratori sono ben garantiti (57,5%, per il 22,5% non lo sono).

I punti di forza più ricorrenti sono: avere il bene pubblico come obiettivo invece del profitto (60,5%) e la tutela dei diritti dei lavoratori (49,9%). Una quota significativa punta sul coinvolgimento del personale per il raggiungimento del bene pubblico (30,1%). Gli intervistati giudicano bene l’assunzione di nuovo personale (29,0%) e la professionalità del personale (27,2%).

Innovazione, efficienza e autonomia non sono indicate come caratteristiche della pubblica amministrazione..Il tallone d’Achille è soprattutto il mancato ricambio generazionale, che ricorre in quasi la totalità delle risposte. Seguono a ruota le ingerenze politiche (39,3%), la mancanza di personale con professionalità adeguate (38,7%), la spending review (31,7%), gli sprechi (27,9%) e l’inefficienza (27,3%). Si e? perso di vista l’obiettivo del raggiungimento del bene pubblico è punto di debolezza per il 19,1%; il comportamento negativo dei lavoratori dal 12,6%.

Come migliorare la pubblica amministrazione?

Secondo gli intervistati per migliorare l’efficienza si deve promuovere l'innovazione tecnologica o la digitalizzazione di uffici e servizi (62.2%). Sono poi richiesti investimenti (organizzativi, logistici, sulla formazione) al 47.0%. E ancora: ridurre la burocrazia (45.1%) e ottimizzare organizzazione strutture e assegnazione organici (41.7%); aumentare le risorse per rinnovi contrattuali (30.6%); ridurre gli sprechi, monitorare qualità e quantità servizi; ridurre consulenze esterne e avere maggiore trasparenza.

Sul fronte del personale le indicazioni sono chiare: si deve puntare sulla formazione per il 73.9% degli intervistati e poi si deve procedere con assunzioni per ricambio generazionale delle professionalità (56.0%). Tra le richiesta anche: la promozione della mobilita? del personale (32.9%): una migliore selezione dirigenti; il monitoraggio della dirigenza e il raggiungimento di obiettivi prefissati; la valutazione della produttività individuale dipendenti pubblici e la valutazione della produttività a livello di staff e di team.

"Io non volevo entrare nel pubblico Impiego – ha detto il presidente dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) Antonio Naddeo intervenendo alla presentazione dei dati – e da quando sono entrato non è cambiato nulla. Ancora oggi ai giovani assunti non viene trasferito nulla e la formazione rimane sulla carta. Se io chiedo a un dirigente quanto è costato un progetto di formazione mi saprà indicare la cifra al centesimo, ma se gli chiedo quali sono stati i risultati, mi risponderà ‘non lo so’. Parliamoci chiaro: in Italia la politica della Pubblica Amministrazione la fa il Mef perché il pubblico impiego viene considerato solamente un costo. Questo è il vero problema del nostro Paese. C’è una grandissima abilità nel rispondere alle emergenze ricorrendo al precariato, mentre la pubblica amministrazione ha bisogno di essere strutturata in maniera organica e ordinaria, non di eterna rincorsa ai problemi. Mi auguro che la pandemia sia stata di insegnamento”.