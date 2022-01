Il Covid presenta il conto: sempre più donne senza lavoro o costrette al part-time

Da sette anni a questa parte le donne si stavano facendo largo nel mercato del lavoro. Il cammino, non poco accidentato, si è interrotto bruscamente nel 2020. Nell'anno in cui è scoppiata la pandemia il tasso di occupazione femminile, dato dal rapporto tra le donne occupate e la popolazione femminile in età lavorativa (15-64 anni), è sceso al 49%. La flessione più pesante al Sud. E' quanto emerge dal Bilancio di genere 2021 che il sottosegretario all'Economia e finanza, Maria Cecilia Guerra, presenterà in Parlamento nei prossimi giorni. Cresce così ancora il divario tra tasso di occupazione femminile e maschile che arriva a 18,2 punti percentuali (contro il 17,9 del 2019).

Chi paga il conto del Covid

Nel 2019 il tasso di occupazione femminile aveva superato per la prima volta la soglia del 50%, dal 2013 in poi l'incremento era stato costante. Ora lo stop. Più danneggiate le donne con figli, soprattutto se in età prescolare. L’Italia si colloca ancora una volta in fondo alle graduatorie dell’Unione europea relative ai livelli occupazionali femminili e ai divari di genere sul mercato del lavoro, in particolare nella fascia di età 25-49 anni.

Sono le donne più giovani a registrare sia i dati più bassi sull'occupazione sia la riduzione più rilevante nell'anno della pandemia.Nel 2020 il tasso di occupazione delle donne tra i 15-34 anni è pari al 33,5%, mentre nel 2019 era pari al 35,9% (-2,4 punti percentuali) e nel 2008 al 42,5% (-9 punti percentuali). I tassi di occupazione per donne tra i 35 e i 44 anni e tra i 45-54 anni si attestano, invece, al 61,7 e al 61,8% nel 2020, in riduzione rispetto al 2019 quando erano pari al 62,4 e al 62,3%.

Tra i fattori sono da evidenziare il mancato rinnovo dei contratti a termine per una quota significativa delle lavoratrici e la segmentazione orizzontale del mercato del lavoro. Le donne sono occupate di più in settori come il commercio, nel sociale, nella ristorazione e nel turismo che sono stati oggetto delle misure di chiusura o di restrizione per il contenimento della diffusione del virus. I due fattori sono anche collegati: la riduzione dei contratti a termine riguarda tutti i settori economici, ma con maggiore forza ha riguardato i comparti con una maggiore occupazione femminile.

Casa e lavoro due mondi conciliabili?

"Questa situazione sul mercato del lavoro è da leggere congiuntamente a quella 'gemella' relativa alle responsabilità di cura domestica e familiare, caratterizzate ancora oggi da una ripartizione fortemente asimmetrica tra uomini e donne, in virtù di consolidati stereotipi che ne attribuiscono la quasi esclusiva competenza alle donne", precisa il sottosegretario. "Ma sarà difficile - sottolinea - conseguire risultati soddisfacenti in termini di uguaglianza di genere sul mercato del lavoro finché il tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare non riguarderà alla pari uomini e donne. Solo l’adozione di una prospettiva di condivisone delle responsabilità relative ad entrambe le sfere della vita, che implica la messa in discussione della visione tradizionale per cui uomini e donne sono naturalmente deputati ad attività diverse, potrà produrre cambiamenti".

Per le donne c'è stato un "sovraccarico di lavoro complessivo per le donne che hanno potuto svolgere il lavoro retribuito da remoto (in uno spazio-tempo coincidente con quello del lavoro non retribuito di cura) oppure in una riduzione (e nei casi più gravi nell’abbandono) del lavoro retribuito per altre donne".

I dati segnalano un vero e proprio “fallimento redistributivo” del tempo di lavoro e di cura tra uomini e donne a seguito dello shock pandemico: l"e donne dedicano un numero maggiore di ore al lavoro domestico e familiare rispetto agli uomini sia prima dell’emergenza Covid che durante la prima e la seconda ondata della pandemia, senza alcun apprezzabile cambiamento

nei tradizionali ruoli di genere all’interno delle coppie".

Part-time imposto

Una volta ottenuto un impiego le donne si scontrano con ulteriori divari di generi che persistono durante la carriera lavorativa. Le lavoratrici in part-time sono in lieve riduzione nel 2020, dopo il costante aumento registrato nell’ultimo decennio, ma sono ancora il 32 per cento delle donne occupate mentre gli uomini in part-time rappresentano l’8,5 per cento dell’occupazione maschile. "Per il 60 per cento delle lavoratrici con questi contratti - si legge nel rapporto - il part-time è una condizione subita e non una scelta. Inoltre, le donne sono impiegate maggiormente in lavori con bassa paga e sono sovraistruite rispetto al proprio impiego".

Il lavoro poco "agile"

Per il sottosegretario Guerra "E' importante sottolineare la necessità di superare la visione adottata in fase emergenziale, durante la quale il lavoro agile ha costituito un’alternativa ai congedi. Al contrario, il lavoro agile è da considerarsi incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività di cura affinché possa effettivamente contribuire a migliorare la qualità della vita nonché la produttività del lavoro".