Salario minimo, l'assist dell'Inps a Meloni: così ha ridotto i "lavoratori poveri"

La premier Giorgia Meloni ha più volte detto di essere contraria al salario minimo e così anche i numeri sulla povertà lavorativa diffusi dall’Inps cambiano da un anno all’altro. Secondo il XXII Rapporto annuale dell’Istituto, il primo firmato dalla commissaria Micaela Gelera scelta dal governo Meloni, i working poor nel nostro Paese sono solo 871.800. Di questi quelli indigenti per "ragioni salariali" sono una quota "marginale", circa 20mila, ossia lo 0,2 per cento dei lavoratori.

Risultati molto diversi da quelli diffusi da altri istituti e persino da quelli dell’Inps dell’anno passato, quando alla guida c’era ancora Pasquale Tridico, e così arrivano le critiche. Si parla di astuzia statistica per ottenere i risultati voluti dal governo e dell’Inps come di un’agenzia di propaganda. Ma come stanno davvero le cose? Andiamo per ordine.

I dati shock dell’Inps sulla povertà lavorativa

Come mai i dati Inps sulla povertà lavorativa in Italia sono così bassi? Se davvero fossero questi i numeri reali, allora perché mai dovremmo continuare a parlare di salario minimo? Prima di tutto dobbiamo precisare che quando si parla di povertà lavorativa si intende quella parte di lavoratori dipendenti con retribuzioni lorde inferiori al 60% di quella mediana. Secondo poi bisogna dire che sulla base di questa definizione standard nel 2021 la Relazione sul lavoro povero scritta da un gruppo di esperti istituito dall’ex ministro Andrea Orlando e coordinato dall’economista Ocse Andrea Garnero, ne individuava quasi uno su quattro, il 24 per cento per essere precisi, vale a dire circa 4,2 milioni di occupati.

Nel 2022 per l’Inps di Tridico i lavoratori che guadagnavano meno del reddito di cittadinanza erano pari al 23 per cento, mentre più di 4,3 milioni di occupati guadagnavano meno di 9 euro l’ora. Ma allora come mai secondo l’Inps di Gelera i lavoratori poveri sarebbero solo lo 0,2 per cento, ossia appena 20mila? Cos’è cambiato nel frattempo? Solo il governo.

Cosa non torna

Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Istituto, quello pubblicato a settembre, i lavoratori che si trovano sotto la soglia di un ipotetico salario minimo sono solo 20mila, contro i 4,3 milioni del 2022. Praticamente per l’istituto nazionale di previdenza sociale il numero dei working poor è crollato vertiginosamente in soli 12 mesi. La povertà lavorativa, spiega, deriverebbe principalmente dalla bassa intensità di lavoro, dal fatto che ci sono molti contratti part-time e intermittenti e non dalle paghe troppo basse. Poche ore di lavoro e quindi guadagni bassi. Ma è davvero così?

Il calcolo dell’Inps è stato fatto prendendo in considerazione le retribuzioni dei dipendenti privati, escludendo però una fascia molto importante, forse proprio quella dei lavoratori più poveri: gli occupati domestici e agricoli. Non è tutto, l’Istituto ha preso come riferimento per i propri calcoli un solo mese, quello di ottobre 2022, escludendo di fatto gli stagionali che lavorano in estate e tutti quelli che risultano occupati solo per poche settimane o pochi mesi all’anno. Insomma, sembra piuttosto chiaro che per dare un dato corretto bisogna guardare ai redditi annuali e a quelli di tutti i lavoratori.

Così facendo l’Inps ha ottenuto 871.800 lavoratori poveri: 517mila tra i full time e 354mila tra i part time, pari al 6,3 per cento della platea. Scremando ancora, poi, è arrivata a dire che i lavoratori poveri con un contratto a tempo pieno (solo i full time dunque) sono pari a 20.300, lo 0,2% sul totale della platea dipendenti, "una componente marginale dell’insieme del lavoro dipendente". E allora perché parlare di salario minimo? La giusta risposta, ad esempio, potrebbero darla i lavoratori delle cooperative che prendono meno di 5 euro l’ora per un turno di notte da 8 ore, o chi ne prende addirittura 3.

