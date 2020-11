Aldi, nuove opportunità di lavoro nella GDO in tutta Italia: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro presso il gruppo Aldi rivolte soprattutto a diplomati e laureati a vari livelli di carriera. La multinazionale tedesca, presente in 11 Paesi e in tre continenti (Europa, America e Australia) con 6.200 punti vendita, ha la sua sede amministrativa in Italia a Verona e sta portando avanti un piano di espansione in Italia con numerose nuove aperture già effettuate e altre in programma nei prossimi mesi.

Aldi, offerte di lavoro e posizioni aperte

Il gruppo cerca frequentemente nuovo personale da inserire nei seguenti settori:

Amministrazione;

IT;

Finanza e Contabilità;

Risorse Umane;

Comunicazione;

Logistica;

Marketing e Pubblicità;

Acquisti;

Controllo Qualità;

Legale;

Sviluppo Immobiliare.

L'azienda Aldi per reclutare personale organizza periodicamente job meeting e eventi di recruiting. Il canale di reclutamento principale, però, è la sezione dedicata del gruppo a cui potete accedere a questo indirizzo. Gli annunci di lavoro del gruppo Aldi vengono aggiornati quotidianamente. Per accedere alle opportunità professionali è necessario aprire un "Profilo Candidato": la creazione dell’account richiede pochi istanti e successivamente sarà possibile candidarsi in corrispondenza dell’offerta lavorativa di proprio interesse.

Aldi, offerte di lavoro: come candidarsi

Alla candidatura per lavorare in Aldi è necessario allegare una lettera di presentazione e un curriculum pertinenti. Una volta inviata sarà possibile monitorarne lo stato accedendo direttamente all'interno del proprio "Profilo Candidato".

Aldi invia nel minor tempo possibile una risposta a tutte le persone che le sottopongono la propria candidatura, indipendentemente dall'esito. Dato che le candidature sono costantemente monitorate e aggiornate non vengono accettate candidature spontanee.

Le posizioni aperte vengono costantemente aggiornate e pubblicate sul portale. Nella sezione carriera del sito di Aldi è possibile effettuare una ricerca tematica degli annunci utilizzando i filtri di ricerca per il:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

settore;

reparto;

zona di lavoro;

orario lavorativo.

Per ogni collaboratore neoassunto Aldi prevede uno specifico piano di formazione e un adeguato affiancamento ai colleghi, per permettere alla risorsa di inserirsi al meglio all'interno del reparto di riferimento.