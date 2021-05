Amazon, nuova apertura a Novara: 900 assunzioni, come candidarsi

Sono aperte selezioni per gli operatori di magazzino per il nuovo centro di distribuzione Amazon di Novara. Le persone interessate possono candidarsi sul sito a questo indirizzo. I candidati avranno anche la possibilità di iscriversi agli incontri virtuali (Recruiting Day), organizzati dalle agenzie per il lavoro che collaborano con Amazon per la selezione del personale di magazzino, durante i quali sarà presentato nel dettaglio come funzionerà il processo di selezione e le peculiarità delle mansioni.

Amazon, nuove assunzioni a Novara

Amazon prosegue inoltre la selezione per le figure manageriali e di supporto per il centro di distribuzione di Novara. Dagli Operations manager agli ingegneri, ai ruoli nelle Risorse umane e It fino a coloro che si occuperanno della gestione degli ordini dei clienti; sono numerose le posizioni per cui è ancora possibile candidarsi attraverso il sito.

I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi. Il nuovo centro di Agognate, la cui apertura è prevista in autunno, permetterà ad Amazon di creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura.

"I lavori per la realizzazione del centro di Novara procedono secondo i tempi stabiliti - ha commentato Salvatore Schembri Volpe, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica - per cui siamo fiduciosi che l’apertura avverrà entro l’autunno. Si tratta del terzo centro di distribuzione in Piemonte, dopo quelli di Vercelli e Torrazza Piemonte, dove abbiamo già creato oltre 1.950 posti di lavoro a tempo indeterminato".