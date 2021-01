Amazon continua a investire in Italia: due nuovi centri e 1.100 posti di lavoro in tre anni

Amazon continua a investire nel Bel Paese. Il colosso mondiale dell'e-commerce ha messo sul piatto 230 milioni di euro per aprire due nuovi centri in Italia entro il 2021.

Verranno aperti un centro di distribuzione a Novara e un centro di smistamento a Spilamberto (MO): entro tre anni saranno creati 1.1000 posti di lavoro a tempo indeterminato che si aggiungono agli 8.500 già creati dall'azienda sul territorio italiano.

I 230 milioni di euro per questi investimenti si vanno ad aggiungere ai 5,8 miliardi già investiti negli ultimi 10 anni in Italia.

I posti di lavoro

Il comunicato diffuso da Amazon spiega che il nuovo centro di distribuzione di Agognate, frazione del comune di Novara in Piemonte, creerà 900 posti di lavoro entro tre anni dall'apertura.

Il centro di smistamento di Spilamberto (MO) sarà il secondo sito di questa tipologia aperto da Amazon in Emilia Romagna, dopo quello di Castel San Giovanni, e il terzo a livello nazionale. Saranno creati 200 nuovi posti di lavoro per il nuovo magazzino entro il 2023.

I due nuovi centri saranno operativi entro il prossimo anno e saranno strutture sostenibili che integreranno sistemi per il risparmio energetico riducendo l'impronta ambientale.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra rete logistica con due nuovi centri in Piemonte ed Emilia-Romagna" ha dichiarato Stefano Perego, vicepresidente Amazon Eu Operations. "Negli ultimi dieci anni", ha aggiunto, "abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto migliaia di lavoratori di talento che ricevono salari competitivi e numerosi benefit sin dal primo giorno in Amazon. Questo nuovo investimento rappresenta un'ulteriore prova del nostro impegno nei confronti delle persone e delle comunità in Italia, ci consentirà di creare 1.100 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e di potenziare la nostra rete di consegne per raggiungere ancora più clienti in tutto il Paese. Voglio inoltre sottolineare che per fronteggiare l'emergenza Covid-19 abbiamo implementato oltre 150 misure in modo da continuare ad offrire i nostri servizi alla comunità e a tutelare la salute dei nostri dipendenti".