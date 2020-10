Amplifon, 1000 assunzioni per la svolta digitale (soprattutto tra i giovani) entro il 2020

L'azienda per il suo processo di innovazione tecnologica cerca audiologisti, informatici, ingegneri e esperti di Big Data

Nuove opportunità lavorative rivolte soprattutto ai giovani in Amplifon. In un'intervista sul Corriere della Sera, il CEO Enrico Vita ha confermato come l’azienda stia portando avanti un importante piano di investimenti in formazione e innovazione tecnologica.

L'obbiettivo, su cui si è spinto ancora di più durante la pandemia, è quello di puntare con decisione sulla digitalizzazione aziendale. Da un lato implementando i servizi via App si offre alla clientela la possibilità di connettersi con gli operatori in negozio e dall’altro, grazie ai sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono e rielaborano enormi quantità di dati, si può offrire supporto e prevenzione ad una popolazione come quella italiana che sta invecchiando sempre di più.

Amplifon: offerte di lavoro e posizioni aperte

Per questa svolta aziendale verranno assunti, entro la fine del 2020, 1000 giovani tra:

audiologisti;

ingegneri;

informatici;

esperti di Big Data.

Entreranno a far parte di un’impresa che vanta una lunga storia. Amplifon, infatti, venne fondata nel 1950 da Algernon Charles Holland, un ex ufficiale delle forze speciali inglesi impegnato nella Resistenza italiana, che al termine della seconda guerra mondiale decide di avviare un'attività specializzata nell'offerta di apparecchi per i numerosi problemi uditivi causati dal conflitto.

Al giorno d'oggi è una multinazionale che ha 11.000 negozi e filiali in 28 paesi del mondo con migliaia di dipendenti attivi in vari rami aziendali, come:

Relazioni Clienti;

Comunicazione;

CRM/ Call center;

Finanza e amministrazione;

Servizi Generali;

Audioprotesista;

HR;

IT;

Legale;

Logistica;

Marketing;

Marketing medico;

Procurement;

Retail Excellence;

Risk & Compliance;

Vendite;

Strategic Development.

Tutti coloro che fossero interessati a lavorare in Amplifon possono proporre la propria candidatura sul sito nella sezione Lavora con noi. Allo stesso indirizzo è possibile iscriversi alla newsletter per continuare a ricevere gli annunci di lavoro appena pubblicati.

Tramite questo indirizzo potete visualizzare tutte le posizioni aperte e proporre la vostra candidatura.