Arcaplanet, nuove opportunità di lavoro in tutta Italia: come candidarsi

La catena di negozi per animali ha numerose posizioni aperte in Lombardia, Liguria, Campania e Lazio: tutte le figure richieste e i requisiti

Nuove opportunità di lavoro Lombardia, Liguria, Campania e Lazio presso il gruppo Arcaplanet. Tra le figure più richieste ci sono gli addetti vendita nei negozi, ma anche farmacisti per supportare i clienti con i loro consigli sui prodotti venduti e altre posizioni lavorative, anche in tirocinio, nell'amministrazione-contabilità, risorse umane e nell'area marketing. Sono particolarmente richieste le seguenti figure lavorative:

addetti vendita;

farmacisti;

Retail Marketing Manager;

Shop Manager E-Commerce;

HR Specialista in Payroll & Administration;

Junior Buyer;

Help Desk Operator;

Addetto Squadra Inventari.

Arcaplanet: tirocini, offerte di lavoro e nuove assunzioni

Arcaplanet sta investendo molto sul nostro Paese. Il piano di sviluppo per i prossimi anni prevede l'apertura di 30 nuovi punti vendita che genereranno ogni anno circa 300 posti di lavoro.

Gli stage, rivolti sia ai neodiplomati che ai neolaureati, prevedono un rimborso spese di 600 euro mensili e hanno la durata di 6 mesi.

Sono particolarmente richiesti i laureati in:

economia;

giurisprudenza;

scienze politiche;

materie umanistiche;

ingegneria;

matematica/statistica.

Tra i neodiplomati sono particolarmente richiesti i diplomati in ragioneria.

I tirocini si svolgono in diversi ambiti tra cui:

Amministrazione – Contabilità;

Risorse Umane;

Area Marketing.

Arcaplanet, per formare i propri dipendenti, ha fondato la Arca Academy, una scuola che prevede percorsi formativi specifici per i neoassunti con lezioni in aula incentrate sul mondo degli animali, formazione sul campo, seminari, giornate formative.

A tutti i propri collaboratori Arcaplanet offre opportunità di aggiornamento costante, possibilità di crescita e di carriera.

Arcaplanet, offerte di lavoro: come candidarsi

L'azienda segnala le opportunità lavorative disponibili nella sezione dedicata al recruiting sul proprio portale.

Qui, tutti coloro che sono interessati alle future assunzioni presso Arcaplanet, possono registrarsi e inserire il proprio curriculum all'interno della banca dati.