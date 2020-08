Aruba cerca personale: tutte le posizioni aperte in Italia e come candidarsi

Nuove opportunità lavorative con Aruba. Il Gruppo, leader in Italia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca per numero di siti in hosting e domini registrati, che ha anche una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria, ha aperto nuove selezioni per assunzioni in Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio.

Aruba gestisce 2,7 milioni di domini, 8,6 milioni di caselle email, 6,7 milioni di caselle PEC, 130.000 server tra fisici e virtuali ed un totale di circa 5,4 milioni di clienti. Fornisce servizi di hosting, cloud pubblico e privato, housing e colocation, server dedicati, firma digitale, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta elettronica certificata, certificati SSL e produce smart-card.

Nell’ottica di un ampliamento del proprio organico, nella sezione Lavora con noi del Gruppo, ci sono posizioni aperte sia per diplomati che per laureati, con un'esperienza richiesta che è diversa a seconda delle mansioni.

La retribuzione e l'inquadramento contrattuale variano a seconda delle competenze dei candidati.

Aruba cerca personale: tutte le posizioni aperte nelle varie sedi in Italia

Di seguito sono elencate le diverse offerte di lavoro attualmente presenti nella sezione Lavora con noi, con gli annunci relativi alle varie sedi in Italia.

Al momento sono aperte le seguenti posizioni:

Analista di Business Servizi Hosting - Arezzo, Bibbiena, Firenze;

Area Manager Service Desk Area Trust Services - Arezzo/ Ponte San Pietro (BG)

Business Line Manager Service Desk (Connettività) - Arezzo/Ponte San Pietro (BG)

Business Line Manager Service Desk (Servizi Hosting e Domini) - Bibbiena/Bologna/Chieti/Pisa

Chief Kwoledge Officer - Bibbiena/Firenze

Compliance Engineer - Arezzo/Roma

Full Stack Developer - Torino

IT Project Manager Office Data Center - Arezzo

Java Developer - Arezzo/Firenze/Pisa

Operatore Service Desk (Area Trust Services) Arezzo-Bibbiena

Operatore Service Desk (Business Line Billing) Bibbiena

Operatore Service Desk (Business Line Connettività) Arezzo/Ponte San Pietro (BG)

Enterprise Solution Architect- Ponte San Pietro (BG)

Pre-Sales Specialist -ambito Trust Services - Ponte San Pietro (BG)

IT Demand Manager - Service Desk Enterprise - Ponte San Pietro (BG)

Enterprise Network Administrator - Ponte San Pietro (BG)

Network Administrators - Ponte San Pietro (BG)

IT Demand Manager - Service Desk Online - Arezzo/Bibbiena/Firenze

SAP S/4HANA Specialist ASA Enterprise Ciclo attivo - Ponte San Pietro (BG)

SAP S/4HANA Specialist: Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Acquisti - Arezzo, Bibbiena, Firenze

Analista Tecnico/ Funzionale junior - Firenze

Senior controller (Controllo di gestione) - Arezzo, Bibbiena, Firenze, Milano, Ponte San Pietro (BG)

Software Architect - Torino

Tecnico Sistemista Junior (Control Room) - Arezzo

Tecnico Sistemista Junior (Techops) - Arezzo

Sistemista Linux - Gestione di sistemi di Hosting e posta elettronica - Arezzo

Service Manager Junior - Ponte San Pietro (BG)

Sistemista SAP BASIS - Ponte San Pietro (BG)

Pre Sales Engineer - Milano/Ponte San Pietro (BG)

Analista Funzionale - Firenze

Team Leader Sviluppo Software - ambito Trust Services - Arezzo/Firenze

Analista di Business - Arezzo/Bibbiena/Firenze

Il Gruppo Aruba è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire in vari settori come:

Prodotto;

Service Desk Online;

Sviluppo e programmazione;

Pre-sales;

Engeneering;

Human Resources.

Per candidarsi alle offerte di lavoro Aruba bisogna registrare il proprio curriculum vitae sul sito nella sezione Lavora con noi.