ASL Teramo, 138 assunzioni: i posti in concorso per infermieri e amministrativi

Nuove opportunità in concorso presso la ASL di Teramo. Il bando in atto prevede l’assegnazione di 138 posti tra infermieri e amministrativi.Per presentare la domanda di ammissione c'è tempo fino al 17 maggio.

Concorsi ASL Teramo: i posti disponibili

La ASL di Teramo, tramite due procedure concorsuali distinte, assumerà a tempo indeterminato 138 risorse, così suddivise:

1)90 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri - categoria D;

2) 48 Collaboratori Amministrativi Professionali - categoria D- così ripartiti:

10 posti presso l’AUSL di Teramo;

19 posti presso l’AUSL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila;

19 posti presso l’AUSL di Lanciano-Vasto-Chieti.

Sul concorso operano le riserve previste dalla legge.

Concorsi ASL Teramo: i requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici, dalla cittadinanza italiana all’assenza di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.

I candidati, inoltre, per partecipare ai concorsi indetti dalla ASL di Teramo devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dalla posizione per la quale ci si candida.

1) Infermieri

laurea in Infermieristica o diploma universitario o titoli equipollenti;

iscrizione all’Albo professionale.

2) Collaboratori amministrativi

diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in discipline giuridiche e/o economiche.

Concorsi ASL Teramo: prove d’esame

I concorsi prevedono la valutazione dei titoli e tre prove d'esame:

una scritta;

una pratica;

una orale.

Durante la prova orale saranno accertate le conoscenze della lingua inglese e di elementi di informatica.

Il concorso per gli infermieri prevede una preselezione se il numero dei candidati sarà superiore a 2.000. Per i collaboratori infomatici è prevista una prova preselettiva se il numero di domande sarà superiore a 500.

Concorsi Asl Teramo: la domanda di ammissione

I candidati potranno presentare la propria candidatura a questo indirizzo entro il 17 maggio.