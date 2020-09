Concorso Assistenti Amministrativi: 21 posti a tempo indeterminato, ecco dove

La ASL Città di Torino, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, assumerà a tempo indeterminato 21 Assistenti Amministrativi (CAT C). Per essere ammessi bisogna essere in possesso del diploma. Sarà possibile inoltrare la propria domanda di partecipazione al concorso fino al 24 settembre.

ASL Città di Torino, concorso per 21 Assistenti Amministrativi: la copertura dei posti

I 21 posti di Assistenti Amministrativi, che saranno assegnati tramite concorso, verranno così suddivisi:

3 posti presso l’ASL Città di Torino, di cui 1 posto riservato al personale dipendente;

3 posti presso AO Ordine Mauriziano di Torino, di cui 1 posto riservato al personale dipendente;

3 posti presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, di cui 1 posto riservato al personale dipendente;

3 posti presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, di cui 1 posto riservato al personale dipendente;

3 posti presso ASL TO 3 Collegno e Pinerolo, di cui 1 posto riservato al personale dipendente;

3 posti presso ASL TO 4, di cui 1 posto riservato al personale dipendente;

3 posti presso ASL TO 5, di cui 1 posto riservato al personale dipendente.

ASL Città di Torino, concorso per 21 Assistenti Amministrativi: i requisiti

Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti.Tra i requisiti generali sono richiesti:

il possesso della cittadinanza italiana o equiparazioni previste dalle leggi vigenti;

il godimento dei diritti civili e politici;

un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Possono partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I candidati devono avere idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'azienda con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, prima dell'immissione in servizio.

Tra i requisiti specifici:

i candidati devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità abilitante all'iscrizione ai corsi di laurea).

Per l'elenco completo dei requisiti si invita a consultare il bando di concorso.

ASL Città di Torino, concorso per 21 Assistenti Amministrativi: come avviene la selezione

Il concorso, per titoli ed esami, prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove (scritta pratica e orale). Tra gli argomenti oggetto d'esame ci sono:

elementi di diritto costituzionale;

responsabilità del dipendente pubblico;

trasparenza e anticorruzione;

codice di Comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

La prova scritta verte sugli argomenti sopra elencati e, a giudizio della commissione esaminatrice, può consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla. La prova pratica consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla connessi alla risoluzione di casi pratici inerenti ai medesimi argomenti della prova scritta.

Anche la prova orale tratterà gli argomenti sopra elencati per poi verificare le conoscenze di elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua inglese.

Vista la situazione epidemiologica per l'emergenza COVID-19, la prova scritta e la prova pratica potranno essere svolte mediante strumenti informatici e digitali, mentre la prova orale potrà essere svolta in videoconferenza.

Se i candidati saranno più di 3.500 ci sarà un'ulteriore preselezione volta a garantire una gestione più rapida del concorso.

ASL Città di Torino, concorso per 21 Assistenti Amministrativi: dove presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente online a questo indirizzo entro le 23.59 del 24 settembre.