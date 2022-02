Cos'è l'aspettativa al lavoro e come richiederla

L’aspettativa al lavoro è quella possibilità che viene concessa a chi lavora come dipendente di astenersi dal proprio impiego, conservando comunque il proprio posto di lavoro. La durata può variare da qualche giorno a periodi relativamente lunghi. In alcuni casi viene retribuita, mentre in altri no. Ma questo dipende tutto dalle motivazioni che vengono lasciate dal lavoratore in azienda.

Quello che andremo a scoprire oggi sono le diverse tipologie di aspettativa e le caratteristiche che le contraddistinguono. Quantomeno in via generale. Non bisogna dimenticare, infatti, che possono esserci delle leggere differenze dall’una all’altra tipologia in base a quanto stabilito nel contratto del lavoro della categoria di appartenenza.

Aspettativa per gravi motivi familiari

Questa particolare tipologia di aspettativa viene disciplinata secondo la legge numero 50 del 2000 e prevede la presenza di una situazione ben precisa: gravi motivi familiari. Al dipendente pubblico o privato viene concessa la possibilità di richiedere un periodo di congedo (che può essere continuativo oppure frazionato) che non superi nel complesso i due anni di tempo. Tale opportunità viene concessa solo in caso di gravi e documentati motivi familiari. O, in alternativa, per specifiche patologie espressamente trattate dal legislatore.

Durante questo lasso di tempo il lavoratore ha la possibilità di conservare il proprio posto di lavoro, ma non percepirà alcuna retribuzione. Inoltre, non avrà la possibilità di eseguire alcun tipo di attività lavorativa. Nei casi di malattia di un figlio, la normativa prevede che entrambi i genitori, in alternanza tra loro, possano usufruire di permessi non retribuiti per seguire le cure fino alla guarigione. Questa situazione viene concessa al dipendente fino alla durata completa della malattia nei primi tre anni di vita del bambino. Nella fascia di età tra i 3 e gli 8 anni, invece, sono concessi cinque giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore (come da comunicazione numero 33 del 19 agosto 2008 del Ministero del Lavoro).

Aspettativa per lutto o infermità di un familiare

In questo caso il dipendente ha la possibilità di ottenere fino a tre giorni lavorativi all’anno regolarmente retribuiti nei casi di decesso oppure di grave infermità di un coniuge o di un parente (entro il secondo grado di parentela). Nello specifico caso di infermità, è necessario portare un’adeguata documentazione comprovante l’effettivo stato di salute del parente in questione. Le nuove normative consentono anche al convivente le stesse opportunità, a patto che la convivenza sia stata regolarmente certificata in comune. Nel caso di lutto il lavoratore ha l'obbligo di fruire dei giorni di permesso entro sette giorni dalla data del de cuius. Ad ogni dipendente è consentito di assentarsi dal lavoro per massimo tre giorni durante il corso dello stesso anno. Anche nel caso in cui si dovesse subire più di un lutto. Non appena il professionista dovesse decidere di voler utilizzare questa particolare tipologia di aspettativa, dovrà comunicare tempestivamente all’azienda le proprie intenzioni e segnalare nello specifico i giorni in cui si asterrà dal lavoro. Al momento del rientro avrà l’obbligo di presentare al datore di lavoro la documentazione necessaria che possa comprovare il motivo che lo ha spinto ad assentarsi.

Aspettativa per volontariato

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro un periodo di astensione dal proprio impiego al fine di svolgere attività di volontariato. Tale opzione viene prevista dall’articolo 9 del D.P.R. N. 194 del 2001, secondo cui il dipendente che è interessato da attività di soccorso e assistenza o negli altri casi previsti all’interno del decreto stesso, (anche a fronte di una richiesta da parte del sindaco o di autorità che si occupano di protezione civile) ha la possibilità di assentarsi dal lavoro, mantenendo comunque il proprio impiego. Così come di conservare il trattamento economico e previdenziale che gli è stato riservato fino a quel momento.

In questo caso, la sua retribuzione è a carico del fondo per la retribuzione civile. Lo stipendio gli verrà anticipato dal datore di lavoro, che potrà richiedere il rimborso completo delle somme attraverso un'apposita procedura all’autorità della Protezione civile competente. Tale richiesta dovrà essere inoltrata entro i due anni successivi al termine dell’esercitazione, dell’intervento o dell’attività di formazione svolta dal lavoratore.

Al fine di ottenere il rimborso della cifra corrisposta, l’azienda è obbligata a segnalare all’autorità competente la qualifica del lavoratore, la sua paga oraria, il numero di giornate in cui non si è presentato al lavoro, l’evento di riferimento e le modalità in cui vuole ottenere l’accreditamento delle somme.

Aspettativa per assistenza a un familiare portatore di handicap

L’aspettativa per assistenza ad un familiare portatore di handicap fa riferimento alla Legge numero 104 del 1992. Secondo tale normativa il lavoratore ha la possibilità di richiedere alla propria azienda un periodo di aspettativa non retribuita per assistere un familiare affetto da handicap, la cui gravità è stata già accertata con apposita documentazione medica. Il periodo di tempo concesso è di massimo tre anni e, durante questo lasso di tempo, il dipendente non verrà retribuito.

Questa legge, tuttavia, concede al lavoratore la possibilità di richiedere dei permessi orari giornalieri retribuiti (dipende dalla tipologia di contratto, se part-time oppure full time). O, in alternativa, di un periodo di tempo non superiore ai tre giorni mensili. Questa opportunità può essere scelta in alternativa al periodo di aspettativa. Inoltre, non può essere riconosciuta a più di un lavoratore nei confronti dello stesso familiare.

Nel caso in cui il dipendente decida di fruire di questi permessi retribuiti, le somme spettanti andranno anticipate dal datore di lavoro, il quale si porrà a conguaglio con l’Inps per il totale dell’importo versato.

Aspettativa per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali

Tale opportunità è prevista secondo la legge 300/70 che stabilisce che, se un dipendente subordinato è stato eletto come membro del parlamento nazionale o del parlamento europeo o di un’assemblea regionale, può richiedere di venir collocato in una situazione di aspettativa non retribuita che durerà per l’intero mandato. La stessa situazione è prevista per chiunque sia chiamato a svolgere delle funzioni pubbliche elettive. Ma anche cariche sindacali provinciali e nazionali.

Durante tale lasso di tempo, al lavoratore verrà riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa.

Aspettativa per la formazione

Secondo l’articolo 5 della legge numero 53 del 2000, i dipendenti pubblici o privati che abbiano maturato un minimo di 5 anni di anzianità di lavoro presso la stessa azienda (o all’interno della stessa amministrazione) hanno la possibilità di chiedere un periodo di sospensione dal proprio impiego da fruire in per la propria formazione. Il periodo concesso non deve superare gli 11 mesi (consecutivi oppure frazionati) da utilizzare durante l’intero corso della propria vita lavorativa. Durante il periodo di aspettativa per la formazione il lavoratore conserverà il proprio posto in azienda, ma non verrà retribuito. Tale permesso, inoltre, non potrà essere accumulato con le ferie, la malattia e i vari congedi possibili. Né tantomeno sarà utile al calcolo per l’anzianità di servizio.

La legge in questione, inoltre, dà al lavoratore l’opportunità di versare in autonomia i contributi del periodo di astensione attraverso una prosecuzione volontaria. Il calcolo di tali importi può essere richiesto direttamente all’Inps.mIl datore di lavoro ha il diritto di accettare o di rinviare la richiesta di aspettativa per formazione più avanti nel tempo. Soprattutto in caso di problematiche di organizzazione.

Aspettativa per richiamo alle armi

Il dipendente che viene richiamato alle armi avrà la possibilità di vedersi corrispondere un’indennità economica durante il periodo di astensione del proprio impiego. Ma anche la conservazione del proprio posto di lavoro. Tale opzione è stata prevista dalla legge numero 370 del 1955 che ha previsto anche tale periodo come riconoscimento di anzianità di servizio.

Il dipendente che è stato chiamato alle armi avrà la possibilità di ottenere un trattamento economico adeguato a carico e regolamentato direttamente dall’Inps. Secondo le disposizioni previste, le modalità con cui viene trattata economicamente tale situazione sono:

? Per i primi due mesi nell’arco di un anno (sia continuativi che frazionati) il dipendente ottiene un’indennità pari al totale della propria retribuzione;

? Per il periodo superiore ai due mesi e, comunque, fino al termine del richiamo, il dipendente ottiene una cifra pari alla differenza tra l’intera retribuzione e il trattamento militare, nel caso in cui quest’ultimo sia di entità inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore svolga più impieghi presso diverse aziende, avrà diritto ad un trattamento economico pari alla somma delle retribuzioni normalmente percepite dai diversi datori di lavoro.

Per ottenere l’indennità che gli spetta di diritto, il dipendente dovrà fare richiesta a:

? Datore di lavoro che anticiperà la somma per conto dell’Inps e chiedendo tale importo a conguaglio attraverso la presentazione del modello UNIEMENS;

? La sezione apposita presente all’interno del sito istituzionale dell’Inps;

? I patronati o gli uffici di assistenza fiscale autorizzati dall’Inps;

? Telefonando al Contact Center dell’Inps