Mille giovani talenti per Torino: il Comune lancia un nuovo programma di assunzioni

ll Comune di Torino, visto il notevole calo di personale dovuto ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio, lancia un nuovo programma di assunzioni con contratto di Formazione Lavoro della durata di 24 mesi, alla scadenza dei quali l'Amministrazione può trasformare i rapporti in contratti a tempo indeterminato. E’ previsto un periodo obbligatorio di formazione non inferiore a 130 ore complessive.

1.000 giovani di età inferiore ai 32 anni, in possesso di laurea saranno inseriti con un inserimento progressivo entro il 2023.

I posti disponibili

Le assunzioni, che saranno graduali fino al 2023 e seguiranno la seguente suddivisione:

350 nel 2021;

350 nel 2022;

300 nel 2023.

I fondi sono vincolati al progetto Next Generation EU il piano per la ripresa dell'Europa per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia.

Vi aggiorneremo non appena verrà pubblicato il bando per l'assunzione dei "Mille giovani talenti in Comune" con tutte le informazioni su come partecipare.

fonte foto: Freepik/katemangostar